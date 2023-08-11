ການໂຈມຕີໃສ່ແນວໜ້າດ້ານຕາເວັນອອກຂອງຣັດເຊຍ ເຮັດໃຫ້ຢູເຄຣນ ຕ້ອງອົບພະຍົບປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນໄດ້ສັ່ງການທີ່ບັງຄັບໃຫ້ພົນລະເຮືອນເກືອບ 12,000 ຄົນ ຍມີການອົບພະຍົບອອກຈາກ 37 ເມືອງ ແລະໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຄາຣກີບ ທາງພາກຕາເວັນອອກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເຊິ່ງມີລາຍງານວ່າ ກອງກຳລັງຣັດເຊຍ ພວມພະຍາຍາມລວມໂຕກັນ ເພື່ອບຸກເຈາະຜ່ານເຂດແນວໜ້າ.
ໜ່ວຍງານທະຫານທ້ອງຖິ່ນ ໃນນະຄອນຄູປີອານາສກ໌ (Kupiansk) ຂອງ ຄາຣ໌ກີບ (Kharkiv) ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງໃຫ້ອົບພະຍົບ ຫຼືລົງນາມໃນເອກະສານວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຢູ່ຕໍ່ ໂດຍຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງໄພຂອງຕົນເອງ. ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຢູເຄຣນ ທ່ານນາງຮານນາ ມາເລຍອາ (Hanna Maliar) ໄດ້ກ່າວ ໃນມື້ກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ “ຄວາມຮຸນແຮງຂອງການສູ້ລົບ ແລະ ການຍິງປືນໃຫຍ່ຂອງສັດຕູແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງ” ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ.
ນະຄອນຄູປີອານາສກ໌ (Kupiansk) ແລະເຂດດິນແດນອ້ອມແອ້ມນັ້ນ ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຍຶດຄອງຂອງຣັດເຊຍ ຈົນຮອດເດືອນກັນຍາ ປີ 2022, ເມື່ອກອງກຳລັງຢູເຄຣນ ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີຢ່າງວ່ອງໄວ ເຊິ່ງໄດ້ຂັບໄລ່ກຳລັງຂອງວັງເຄຣມລິນ (Kremlin) ອອກຈາກເຂດ ຄາຣ໌ກີບ (Kharkiv) ເກືອບທັງໝົດ.
ການຍຶດເອົາເຂດເຫຼົ່ານັ້ນຄືນມາ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມໜັກແໜ້ນໃຫ້ຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ວ່າ ທະຫານຂອງຕົນສາມາດເອົາຊະນະຣັດເຊຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ດ້ວຍການຈັດສົ່ງອາວຸດຍຸດໂທປະກອນເພີ່ມເຕີມ, ເຊິ່ງພັນທະມິດຕາເວັນຕົກໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນແບບຊ້າໆໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ກອງກຳລັງຣັດເຊຍ ກໍໄດ້ໂຈມຕີຄືນ ຢູ່ໃນບາງຂົງເຂດ.