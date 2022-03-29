ໜັງສືພິມ ໂນວາຢາ ກາເຊຕາ ຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ໂຈະການນໍາສະເໜີຂ່າວ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ຖືກເຕືອນຈາກໜ່ວຍງານຄວບຄຸມຂ່າວສານ

ໜັງສືພິມ ໂນວາຢາ ກາເຊຕາ (Novaya Gazeta) ຂອງຣັດເຊຍ ກ່າວໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ໂຈະການນໍາສະເໜີຂ່າວທາງອອນລາຍນ໌ແລະທາງໜັງສືພິມ ຈົນກວ່າສົງຄາມຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ ຈະສິ້ນສຸດລົງ.
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງທີ່ສື່ມວນຊົນອິດສະຫຼະ ເຊິ່ງບັນນາທິການຄື ທ່ານ ດິມິທຣີ ມູຣາຕອບ (Dmitry Muratov), ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລ ຂະ
ແໜງສັນຕິພາບ ປະຈໍາປີ 2021, ໄດ້ຮັບຄໍາເຕືອນອີກຄັ້ງຈາກອົງການຄວບຄຸມ ສື່ມວນຊົນ ໂຣສກອມເນດເຊີ (Roskomnadzor).
“ພວກເຮົາໄດ້ໂຈະການນໍາສະເໜີຂ່າວສານຢູ່ທາງເວັບໄຊທ໌ຂ່າວຂອງພວກເຮົາ, ເຄືອຂ່າຍຂອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ການຕີພິມ ຈົນກວ່າຈະສິ້ນສຸດ ‘ປະຕິ ບັດການພິເສດຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຢູເຄຣນ,” ຂ່າວໜັງສືພິມທີ່ຂຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ໂດຍໃຊ້ຄໍາສັບທີ່ເປັນທາງການຂອງຣັດເຊຍ ໃນການຮຸກຮານຢູເຄຣນ.
ອົງການຂ່າວຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍລາຍງານວ່າ ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມໄດ້ອອກຄໍເຕືອນເຖິງ ໂນວາຢາ ກາເຊຕາ ເປັນຄັ້ງທີສອງວ່າ ດ້ວຍຄວາມລົ້ມແຫຼວ ໃນການລະບຸອົງກອນ ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານນັ້ນ ເຫັນວ່າ ເປັນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວ ສານໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ “ໂຕແທນຂອງຕ່າງປະເທດ.”
ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຝຣັ່ງທີ່ວ່າ ສານ ມີອໍານາດປິດສື່ມວນຊົນ ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການເຕືອນເຖິງສອງເທື່ອໃນປີດຽວ.
ຜູ້ສັງເກດການແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນການຕອບໂຕ້ກ່ຽວກັບການລາຍງານຂ່າວສົງຄາມຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ ຂອງໜັງສືພິມ, ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ມູຣາຕອບ ໃນການສໍາພາດ ກັບປະທານາທິ ບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໃນມື້ວັນອາທິດແລ້ວນີ້.
ໂຣສກົມນາດເຊີ ໄດ້ອອກຄໍາເຕືອນຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ບໍ່ໃຫ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ການສໍາພາດທ່ານເຊເລັນສກີ ແລະນັກຂ່າວຣັດເຊຍ.
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງເຖິງຜູ້ອ່ານນັ້ນ, ທ່ານ ມູຣາຕອບ ກ່າວເຖິງການຕັດສິນໃຈ ໃນການໂຈະການດໍາເນີນງານຕ່າງໆ ແມ່ນມີຄວາມຍາກ ແຕ່ຈໍາເປັນ.
“ມັນບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນເລີຍ,” ຂໍ້ຄວາມໃນໜັງສືກ່າວ. “ສໍາລັບພວກເຮົາ, ພວກເຈົ້າ, ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ຂີ້ຮ້າຍ ແລະຍາກຫຼາຍ.”
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