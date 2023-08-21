ຍານອະວະກາດລູນາ-25 ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຕົກຢູ່ເທິງດວງຈັນ.
“ຍານໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນທີ່ທຳນາຍບໍ່ໄດ້ ແລະພົບຈຸດຈົບອັນເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການຕຳກັບພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນ" Roscosmos ຊຶ່ງເປັນອົງການອະວະກາດຂອງຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ໃນມື້ວັນເສົາ ອົງການອະວະກາດຂອງຣັດເຊຍເວົ້າວ່າ ຕົນມີບັນຫາກັບຍານອະວະກາດແລະໄດ້ສູນເສຍການຕິດຕໍ່.
ຍານອະວະກາດບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ເປັນຫຸ່ນຍົນ ມີກຳນົດລົງຈອດຢູ່ຂົ້ວດວງຈັນກ້ຳໃຕ້ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກ່ອນໜ້າຍານອະວະກາດຂອງອິນເດຍ ທີ່ມີກຳນົດລົງຈອດຢູ່ຂົ້ວກ້ຳໃຕ້ຂອງດວງຈັນເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ພວກນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ໃນການສຳຫຼວດຂົ້ວກ້ຳໃຕ້ຂອງດວງຈັນ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ອາດມີນ້ຳຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະນ້ຳດັ່ງກ່າວອາດຈະຖືກຫັນປ່ຽນໃນອະນາຄົດໂດຍພວກນັກບິນອະວະກາດ ໃຫ້ກາຍເປັນອາກາດແລະເຊື້ອໄຟຂອງຈະຫຼວດ.
ຣັດເຊຍໄດ້ສົ່ງຍານໄປດວງຈັນເທື່ອສຸດທ້າຍແມ່ນໃນປີ 1976 ໃນສະໄໝສະຫະພາບໂຊຫວຽດ.