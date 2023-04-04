ມັນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍຂຶ້ນໃນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ ແລະ ສືບລັບ ສະຫະລັດ ທີ່ວ່າການໃຊ້ການໂຈມຕີທາງຄອມພິວເຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງການເຮັດສົງຄາມຂອງພວກເຂົາຕໍ່ ຢູເຄຣນ ແມ່ນກຳລັງນຳສະເໜີການຕໍ່ສູ້ແຫ່ງຍຸກສະໄໝໃໝ່ເຊິ່ງເສັ້ນຂີດລະຫວ່າງ ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ແລະ ສະໜາມລົບໃນຊີວິດຈິງ ແມ່ນໄດ້ຖືກລຶບອອກໄປ, ພ້ອມກັບຄວາມຄິດທີ່ວ່າເປົ້າໝາຍທຸກໆອັນຈະຍັງຄົງບໍ່ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ.
ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງໄດ້ເຕືອນວ່າ ພວກສັດຕູຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເບິ່ງຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ມົສກູ ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມ ກີຢິບ ແລະ ສະຫຼຸບວ່າພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງໄດ້ປະສານການໂຈມຕີທາງຄອມພິວເຕີກັບກົນລະຍຸດຕາມແຜນ, ການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ການໂຈມຕີທາງຄອມພິວເຕີອາດເປັນທາງເລືອກການໂຈມຕີທຳອິດທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດອະວຸໂສຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມລາຍງານຕໍ່ກຸ່ມນັກຂຽນ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນປະເທດເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ການປະຕິບັດການຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບເສັ້ນສີແດງສຳລັບຄວາມຂັດແຍ້ງນັ້ນ ຄວນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງສຳລັບຫຼາຍຄົນ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນັ້ນໄດ້ກ່າວໃນການຕອບຕໍ່ຄຳຖາມຈາກ ວີໂອເອ, ໂດຍຂໍບໍ່ອອກຊື່ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບພື້ນຖານສຳລັບກອງປະຊຸມລາຍງານວ່າ “ຖ້າເຈົ້າຈະຖິ້ມລະເບີດໃສ່ໂຮງໄຟຟ້າ, ຫຼື ຖ້າເຈົ້າມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະຖິ້ມລະເບີດໃສ່ເຄືອຂ່າຍລາງລົດໄຟ, ແລ້ວເຈົ້າກໍມີຄວາມຍິນດີຢ່າງແນ່ນອນ ທີ່ຈະດຳເນີນການໂຈມຕີທາງຄອມພິວເຕີ ຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ.”