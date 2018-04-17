ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະກີດກັນ
ບໍ່ໃຫ້ອົງການກວດການາໆຊາດ ເຂົ້າໄປສືບສວນກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທີ່ສົງໄສວ່າ
ແມ່ນການໂຈມຕີດ້ວຍສານເຄມີ ໃນຊີເຣຍ ຊຶ່ງ “ເຮັດໃຫ້ເປັນການຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ”
ສຳລັບພວກຊ່ຽວຊານໃນການປະກອບວຽກການທີ່ວ່ານີ້.
“ບາງທີພວກເຂົາຄົງຕ້ອງການແບບນັ້ນ ເພາະວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄົງຮູ້ແລ້ວວ່າ ຍິ່ງໃຊ້
ເວລາດົນເທົ່າໃດ ກໍຍິ່ງດີ ໃນການທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ສືບສວນສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນ ກ່ຽວກັບ
ສານພິດເຄມີ ເພາະວ່າ ສານເຄມີ ກໍເລີ່ມຈະຈາງຫາຍໄປແລ້ວ,” ຊຶ່ງໂຄສົກຂອງ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງແຮເທີ ນາວເອີດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ ແອລຮູຣາ
ໄປ.
ຄະນະສືບສວນຈາກອົງການເກືອດຫ້າມອາວຸດເຄມີ ຫຼື (OPCW) ໄດ້ໄປຮອດຊີເຣຍ
ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ແຕ່ວ່າ ຈົນເທົ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມວຽກງານຂອງ
ພວກເພິ່ນໃນເມືອງ ດູມາ ເທື່ອ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ຄະນະຂອງອົງການ OPCW ແມ່ນມີໝາຍກຳໜົດທີ່ຈະໄປ
ຍັງເຂດພວກຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນຫຼວງຂອງຊີເຣຍ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ຖິ້ມໂທດການຫຼ້າຊ້ານີ້ໃສ່ ການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້
ຂອງສະຫະລັດ ຝຣັ່ງແລະອັງກິດ ໃສ່ສະຖານທີ່ບັນຈຸສານເຄມີຂອງຊີເຣຍ 3 ແຫ່ງ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ຣີອາຢາບຄອບວ໌
ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ເຈດຕະນາທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດ ເພາະວ່າ ມັນ ບໍ່ໄດ້ມີ
ການຢືນຢັນ ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນແລະຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດເສຍກ່ອນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນິວຢອກ ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວອ້າງດັ່ງກ່າວ.
“ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ອະນຸຍາດເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະເປີດທາງໃຫ້ອົງ
ການ OPCW ເຂົ້າໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນເມືອງດູມາ,” ຊຶ່ງທາງໂຄສົກຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາດທ່ານ ສເຕັບຟານ ດູຈາຣິກ ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະທ່ານຍັງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ
“ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ຄຳຂໍຮ້ອງຂອງຄະນະດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄປຍັງເມືອງ ດູມາ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ
ແອນໂຕນິໂອ ກຸຕແທເເຣັສ໌ ໄດ້ໃຫ້ການສະນັບສະໜຸນໃນການສືບສວນທີ່ວ່ານີ້.
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