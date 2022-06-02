ຣັດເຊຍໄດ້ຍິງລູກປືນຖະຫລົ່ມເມືອງຊີວີໂຣໂດແນັດ (Sievierodonetsk), ພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ປົກຄອງເຂດລູຮານຍອມຮັບວ່າ ປັດຈຸບັນກຳລັງທະຫານຂອງມົສກູໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມ 70 ເປີເຊັນຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວແລະການຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນອອກໄດ້ຖືກຢຸດສະງັກລົງ. ຜູ້ປົກຄອງຂົງເຂດລູຮານ ທ່ານເຊີຣຮີ ແຮເດ (Serhiy Haidai) ກ່າວວ່າ ທະຫານຢູເຄຣນຈຳນວນນຶ່ງຍັງຕໍ່ສູ້ຕ້ານການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ແຕ່ຄົນອື່ນໆໄດ້ຖອຍໜີໄປ.
ທ່ານແຮເດ ກ່າວໃນການຂຽນລົງທາງເທເລແກຣມວ່າ "ການ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາໄປໃຫ້ທີ່ນັ້ນແມ່ນເປັນ ໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ."
ແຕ່ທ່ານແຮເດກໍກ່າວວ່າ ເມືອງລີຊີຈັງສ໌ (Lysychanks) ເປັນເມືອງດຽວໃນເຂດລູຮານທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຍຶດເອົາໂດຍຣັດເຊຍ ຫລືພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍມົສກູ ຊຶ່ງຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຢູເຄຣນຢ່າງເຕັມສ່ວນຢູ່.
ການຕໍ່ສູ້ຍາດແຍ່ງເອົາເມືອງຊີວີໂຣໂດແນັດ (Sievierodonetsk), ຍັງຄົງເປັນຈຸ ສໍາຄັນສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງ ຣັດເຊຍທີ່ຈະຍຶດເອົາເຂດດອນບາສທີ່ເປັນເຂດ ອຸດສາຫະກໍາຂອງຢູເຄຣນ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ພາຍຫຼັງທີ່ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫລວ ກ່ອນຫນ້ານີ້ ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີເປັນເວລາສາມເດືອນຂອງຕົນ ເພື່ອ ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ ຫຼືຍຶດ ເອົານະຄອນຫຼວງກີຢິບ.
ຖ້າຣັດເຊຍຈະຍຶດເອົເມືອງຊີວີໂຣໂດແນັດ ແລະເມືອງຄູ່ແຝດລີຊີຈັງສ໌ (Lysychanks) ທີ່ນ້ອຍກວ່າຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳ ຊີເວສ໌ກີ ໂດແນັດ (Siverskyi Donets) ນັ້ນໄດ້ແລ້ວ ມັນກໍຈະຍຶດເອົາເຂດ ລູຮານ ໄດ້ທັງໝົດເລີຍ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນສອງແຂວງຂອງເຂດດອນບາສທີ່ມົສກູອ້າງເອົາກຳມະສິດແທນພວກແບ່ງ ແຍກດິນແດນ ແລະເປັນເປົ້າຫມາຍທີ່ສໍາຄັນໃນການເຮັດສົງຄາມຂອງປະທານາທິບໍດີວລາດິເມຍ ປູຕິນ.
ທ່ານໂອເລັກແຊນເດີ ສຕຣີຢຸກ (Oleksandr Stryuk) ຫົວໜ້າບໍລິຫານເມືອງ ຊີວີໂຣໂດແນັດກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສວ່າ ປັດຈຸບັນກອງກຳລັງທະຫານຢູເຄຣນຄວບຄຸມພຽງ 20 ເປີເຊັນຂອງເມືອງນັ້ນ ກອງທັບຣັດເຊຍມີຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອໄດ້ກາຍເປັນດິນແດນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງໃຜ".
ທ່ານສຕຣີຢຸກກ່າວອີກວ່າ "20 ເປີເຊັນ ແມ່ນຖືກປົກປ້ອງຢ່າງເຂັ້ມແຂງຈາກ ກໍາລັງປະກອບອາວຸດຂອງພວກເຮົາ." "ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັບໄລ່ທະ ຫານຣັດເຊຍອອກໄປ ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງວ່າ ..... ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ ພວກເຮົາຈະປົດປ່ອຍເມືອງນີ້ໃຫ້ໄດ້."
ທ່ານແຮເດ ຜູ້ປົກຄອງຂົງເຂດລູຮານກ່າວວ່າ ລີຊີຈັງສ໌ (Lysychanks) ແມ່ນ ປ້ອງກັນໄດ້ງ່າຍ ເພາະມັນຕັ້ງ ຢູ່ເທິງເນີນພູ, ແຕ່ທ່ານເຕືອນວ່າ ກອງກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍຈະແນເປົ້າໃສ່ມັນດ້ວຍການຍິງປືນໃຫຍ່ ແລະປືນຄົກ ໃສ່ ເມື່ອໃດຫາກຄວບຄຸມເມືອງຊີວີໂຣໂດແນັດໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນແລ້ວ.