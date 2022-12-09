ສະຫະລັດແລະຣັດເຊຍ ໄດ້ແລກປ່ຽນນັກໂທດລະດັບສູງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍທີ່ມົສກູໄດ້ປ່ອຍດາລານັກກິລາບານບ້ວງອາຊີບ ບຣິດນີ ກຣາຍເນີ້ ແລະວໍຊິງຕັນກໍໄດ້ມອບນັກຄ້າອາວຸດຊື່ສຽງບໍ່ດີ ທ້າວວິກເຕີ້ ບູດທ໌ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ.
ຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ການແລກປ່ຽນໄດ້ມີຂຶ້ນທີ່ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ. ຕໍ່ມາ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ໄດ້ກົດດັນລັດຖະບານຣັດເຊຍໃຫ້ປ່ອຍບຣິດນີ ກຣາຍເນີ້ ມາແຕ່ດົນແລ້ວນັ້ນກໍໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການທີ່ນາງຖືກປ່ອຍ.
“ນາງຕາງໜ້າໄດ້ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ອາເມຣິກາ” ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວ ໂດຍໃຫ້ຂໍສັງເກດວ່າ ນາງກຣາຍເນີ້ຈະເດີນທາງກັບຄືນມາຍັງສະຫະລັດພາຍໃນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ.
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍໄດ້ໂອລົມກັບບຣິດນີ ກຣາຍເນີ້ແລ້ວ. ນາງປອດໄພ. ນາງພວມຢູ່ເທິງເຮືອບິນ. ນາງພວມເດີນທາງກັບຄືນບ້ານ. ຫຼັງຈາກຫຼາຍເດືອນທີ່ຖືກຂັງແບບບໍ່ເປັນທຳຢູ່ຣັດເຊຍ ຖືກຄຸມຂັງພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ເຫຼືອທົນ. ບຣິດນີ ໃນໄວໆນີ້ກໍຈະກັບຄືນມາຢູ່ພາຍໃຕ້ອ້ອມກອດ ຂອງຜູ້ທີ່ຮັກຫອມ ແລະນາງຄວນຢູ່ທີ່ນັ້ນມາໂດຍຕະຫຼອດ.”
ພັນລະຍາຂອງກຣາຍເນີ້ ນາງເຊີແຣລ ກຣາຍເນີ້ ໄດ້ຂອບໃຈປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກທ່ານ ໃນການປ່ອຍສາມີຂອງນາງ ຫຼັງຈາກຖືກຄຸມຂັງມາໄດ້ 9 ເດືອນ. ນາງເຊີແຣລ ກຣາຍເນີ້ກ່າວວ່າ ນາງແລະບຣິດນີ ກຣາຍເນີ້ຈະສືບຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ອຍໂຕທ່ານພອລ ວີແລນ ຄົນອາເມຣິກັນອີກຜູ້ນຶ່ງທີ່ຍັງຖືກຂັງຢູ່ໃນປະເທດຣັດເຊຍ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮວມຢູ່ໃນ ການແລກປ່ຽນນັກໂທດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ນີ້ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ຈະນຳເອົາອາເມຣິກັນຄົນໃດກັບຄືນບ້ານ. ທາງເລືອກກໍແມ່ນຈະເອົາຜູ້ນຶ່ງຫຼືສອງຄົນ. ຂ້າພະເຈົ້າປາຖະໜາຢາກໃຫ້ພວກເຮົານຳເອົາພອລ ວີແລນ ກັບຄືນມາໃນເຮືອບິນລຳດຽວກັນກັບບຣິສນີ.”
ບຣິດນີ ກຣາຍເນີ້ ອາຍຸ 32 ປີ ໄດ້ຖືກຈັບທີ່ສະໜາມບິນມົສກູເມື່ອເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ ເວລານາງເດີນທາງໄປເຖິງຣັດເຊຍ ພ້ອມກັບກ່ອງສູບທີ່ບັນຈຸກັນຊາ ຢູ່ໃນຫີບເດີນທາງຂອງນາງ. ດາລານັກກິລາຈາກສະມາຄົມບານບ້ວງແມ່ຍິງຂອງສະຫະລັດ ເດີນທາງໄປຣັດເຊຍ ເພື່ອໄປຫຼິ້ນໃຫ້ແກ່ທີມຣັດເຊຍໃນຍາມທີ່ນາງບໍ່ໄດ້ຫຼິ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ນາງຊ້ຳພັດຖືກພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາຢາເສບຕິດຫຼັງຈາກການດຳເນີນຄະດີເປັນເວລາສັ້ນໆແລະຖືກຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກ 9 ປີ ແລະເມື່ອໄວໆມານີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງໂຕໄປຍັງນິຄົມນັກໂທດຣັດເຊຍແຫ່ງນຶ່ງ.