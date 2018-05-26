ຣັດເຊຍ ປະຕິເສດ ຕໍ່ລາຍງານ ທີ່ວ່າ ຣັດເຊຍ ເປັນຜູ້ຍິງ ເຮືອບິນໂດຍສານ ມາເລເຊຍ

ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສືບສວນ
ຂອງລະຫວ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການຢິງ ຖ້ຽວບິນ MH-17 ຂອງ ສາຍການບິນ ມາເລ
ເຊຍຕົກຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ ຂອງປະເທດຢູເຄຣນ ໃນປີ 2014 ນັ້ນວ່າ ມີຂໍ້ຂາດ
ຕົກບົກຜ່ອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫຼັງຈາກຄະນະສືບສວນສະຫຼຸບວ່າ ກອງທັບຣັດເຊຍເປັນ
ຜູ້ສະໜອງ ລູກສອນໄຟ ທີ່ໃຊ້ໃນການໂຈມຕີ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານ 298 ຄົນຢູ່ເທິງຖ້ຽວບິນ
ດັ່ງກ່າວ.
ເມື່ອມີການຖາມ ກ່ຽວກັບລາຍງານ ຂອງ ຄະນະສືບສວນຮ່ວມ ຫຼື JIT ໃນລະຫວ່າງ
ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກັບປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານຸຍແອລ ມາກຣົງ ທີ່
ພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ການຢ້ຽມຢາມຣັດເຊຍ ຢູ່ນະຄອນເຊນປີເຕີ ສເບີກນັ້ນ ທ່ານປູ
ຕິນກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພວມຫຍຸ້ງຢູ່ກັບວຽກຈົນບໍ່ມີເວລາອ່ານລາຍງານ “ຂ້າ
ພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້ເລີຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນນັ້ນ.”
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍກ່າວວ່າ “ນັບແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນມາ ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີທີ່ຈະເຮັດ ວຽກຮ່ວມກັນ ໃນການສືບສວນເບິ່ງໂສກນາດຕະກຳດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ພວກເຮົາກໍແປກ
ໃຈ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າຮ່ວມ.”
ທ່ານປູຕິນຈົ່ມວ່າ ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການສືບສວນ
ແຕ່ຢູເຄຣນ ຊຶ່ງເປັນເພື່ອນບ້ານ ກັບຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ຝ່າຍຢູເຄຣນແມ່ນຢູ່ທີ່ນັ້ນທັງໆທີ່ຄວາມຈິງແລ້ວຢູເຄຣນລະເມີດສັນ
ຍານາໆຊາດ ແລະບໍ່ໄດ້ປິດເຂດນ່ານຟ້າຂອງຕົນ ບ່ອນທີ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ທາງທະ
ຫານກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ນັ້ນ.”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານປູຕິນ ມີຂຶ້ນ ຫລັງຈາກລາຍງານຂອງໄອຍະການຈາກ
6 ປະເທດລະບຸວ່າ ທະຫານຣັດເຊຍ ຈາກກອງພັນ ຕໍ່ຕ້ານອາກາດຍານ ທີ 53 ຢູ່ທີ່
ເມືອງເຄີດສ໌ ເປັນແຫ່ງທີ່ມາ ຂອງລູກສອນໄຟ BUK ທີ່ໃຊ້ຍິງ ໃສ່ຖ້ຽວບິນ MH-17
ຂອງມາເລເຊຍນັ້ນ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ລາຍງານດັ່ງກ່າວຍັງມີຂຶ້ນທ່າມກາງການກົດດັນທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຂອງ
ນາໆຊາດ ໃຫ້ຣັດເຊຍຮັບຮູ້ຄວາມຖືກຕ້ອງຊອບທຳໃນການພົບເຫັນຂອງຄະນະສືບ
ສວນລະຫວ່າງປະເທດ.
ເນເທີແລນ ທີ່ໄດ້ສູນເສຍພົນລະເມືອງຂອງຕົນ 193 ຄົນໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້
ແຈ້ງໃຫ້ມົສກູຊາບໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຕົນຖືວ່າປະເທດຣັດເຊຍເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງໃຫ້ມີການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເນ
ເທີແລນກ່າວວ່າ ອອສເຕຣເລຍກໍຈະເອົາມາດຕະການທາງດ້ານກົດໝາຍແບບດຽວ
ກັນນີ້.
ນອກນັ້ນ ສະຫະລັດ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ອັງກິດ ແລະອົງການເນໂຕ້ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ຣັດເຊຍ ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະໃຫ້ການຮ່ວມມື ຢ່າງເຕັມທີ່ ໃນການດຳ
ເນີນທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງການຮັບເອົາ ຄວາມຮັບຜິດຊອບນັ້ນ.
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