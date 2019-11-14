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ຣັດ​ເຊຍ ສະ​ແດງ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ ຕໍ່​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ ໃນປະ​ເທດ ໂບ​ລີ​ເວຍ

ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ, ຂວາ, ຈັບ​ມື​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂບ​ລີ​ເວຍ ທ່ານ ອີ​ໂວ ໂມ​ຣາ​ເລັ​ສ ກ່ອນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ໃນ​ວັງ ແຄ​ຣັມ​ລິນ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ມົ​ສ​ກູ, ຣັດ​ເຊຍ. 11 ກໍ​​ລະ​ກົດ, 2019. (Kirill Kudryavtsev/Pool Photo via AP)

ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ໃນ​ປະ​ເທດ ໂບ​ລີ​ເວຍ ບ່ອນ​ທີ່​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕາມ​ທະ​ໜົນ​ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກ​ທ່າມ​ກາງ​ການ​ກ່າວ​ຫາ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສໍ້​ໂກງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ທີ່​ໄດ້​ບັງ​ຄັງ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອີ​ໂວ ໂມ​ຣາ​ເລັ​ສ ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ຕົ້ນ​ອາ​ທິດນີ້, ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ມາ​ດົນ​ນານ​ພາຍ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ເອງ, ດ້ວຍ​ກຸ່ມ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ວັງ ແຄ​ຣັມ​ລິນ ແລະ ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ ​ຕາມ​ເສັ້ນ​ແບ່ງ​ທີ່​ຄຸ້ນ​ເຄີຍກັນ.

ໂດຍ​ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຫດ​ການ​ຕ່າງ​ໃນ​ເມືອງ ລາ ປາ​ສ ໄດ້​ປາ​ກົດ​ອອກ​ມາ​ນັ້ນ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ກໍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສຳ​ລັບ​ທ່ານ ໂມ​ຣາ​ເລັ​ສ ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ, ​ເຊິ່ງ​ແມ່ນພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອ​ງວັງ ແຄ​ຣັມ​ລິນ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ມົ​ສ​ກູ ຫຼາຍ​ຄັ້ງ, ເຊິ່ງ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ​ແມ່ນ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ແລ້ວນີ້ ເພື່ອ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ.

ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ້​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ, ກະ​ຊວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ປະ​ນາມ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ “ທີ່ໄດ້ກໍ່​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ” ແລະ ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂມ​ຣາ​ເລັ​ສ ຈາກ “ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ” ທ່າມ​ກາງການ​ກໍ່​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ​ທີ່ຈັດ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ.

ໂຄ​ສົກ​ວັງ​ແຄ​ຣັມ​ລິນ ທ່ານ ດິ​ມິ​ທ​ຣີ ເປັ​ສກອ​ຟ ໄດ້​ກ່າວ ເມື່ອ​ຖືກ​ຖາມ​ໂດຍ​ນັກ​ຂ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປະ​ເມີ​ນ​ຜົນ​ຂອງກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດວ່າ “ມັນຄົງຈະ​ເປັນ​ຕາ​ຢາກ​ຫົວ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ຕອບ​ໂຕ້​ອີກ​ຄັ້ງນຶ່ງ. ມັນແມ່ນທັດ​ສະ​ນະ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຈາກ​ຝ່າຍ ຣັດ​ເຊຍ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ແນ່ນອນ, ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງ​ວ່າ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໂບ​ລີ​ເວຍ ເອງ​ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຊະ​ຕາ​ກຳ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ການ​ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ​ຂອງ​ປະ​ເທດທີ່​ສາມ.”

ສື່ມວນ​ຊົນ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ວັງ​ ແຄ​ຣັ​ມ​ລິນ ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ເຖິງ​ການ​ເຕືອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ໂດຍ​ກ່າວ​ເ​ນັ້ນ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ລວມ​ເອົາ ໂບ​ລີ​ເວຍ, ເຂົ້າ​ກັບ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ແລະ ຄິວ​ບາ, ເປັນ​ລະ​ບອບ​ຜະ​ເດັດ​ການ​ຂອງເຂດ ລາ​ຕິນ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ.

ທ່ານ ອີ​ກໍ ເຊ​ນິ​ຈ໌​ນິກອ​ຟ ໄດ້​ຂຽນ​ໃນ​ບົດ​ຂ່າວ​ທີ່​ອະ​ທິ​ບາຍ​ເຖິງ​ເຫດ​ການ​ໃນ​ປະ​ເທດ ໂບ​ລີ​ເວຍ ໃນ​ໜັງ​ສື​ພິມ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ Izvestia ວ່າ “ສະ​ບັບ​ທີ່​ມີ​ເຫ​ດ​ຜົນ​ທີ່​ສຸດ, ແມ່ນ​ການ​ກໍ່​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ກະ​ກຽມ​ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢ່າຊ່ຽວ​ຊານ​ໂດຍ ສະ​ຫະ​ລັດ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ປົກ​ປິດ​ຕ​າມ​ທຳ​ນຽມ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ຂວັນ ກ່ຽວ​ກັບ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ແລະ ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ແລະ​ຕອນນີ້​ມັນ​ເຖິງ​ເວ​ລາ​ແລ້ວ​ສຳ​ລັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແລະ ປະ​ເທດ​ຂອ​ງ​ລາວ ທີ່​ຈະ​ມີ​ປະ​ສົບດ້ວຍ​ຕົວ​ລາວ​ເອງ ກ່ຽວ​ກັບ ອຳ​ນາ​ດ​ຂອງ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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