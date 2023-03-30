ຣັດເຊຍ ປາກົດວ່າໄດ້ຂະຫຍາຍສົງຄາມທາງຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຂົາຕໍ່ ຢູເຄຣນ ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນໂລກທີ່ເປັນຈິງຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະຍຶດເອົາເຂດແດນທີ່ສຳຄັນໄດ້ເລີ່ມທີ່ຫຼຸດຖອຍລົງກໍ່ຕາມ.
ວ່າການຮອງຫົວໜ້າພະແນກການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີຂອງອົງການບໍລິການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຢູເຄຣນ ຫຼື SSU ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານ ນີ້ວ່າ ມົສກູ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີທາງຄອມພິວເຕີເກືອບ 1,200 ຄັ້ງ ແລະ ເຫດການທາງຄອມພິວເຕີທີ່ສຳຄັນອື່ນໆຕະຫຼອດໄລຍະສາມເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2023.
ໃນລະດັບທີ່ວ່ານັ້ນ, ຣັດເຊຍ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດການໂຈມຕີທັງໝົດ 4,800 ຄັ້ງສຳລັບປີ, ປະມານ 300 ຄັ້ງຫຼາຍກວ່າສິ່ງທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ເຊື່ອວ່າມີຕໍ່ຜູ້ດຳເນີນການທາງຄອມພິວເຕີ ຣັດເຊຍ ສຳລັບປີ 2022.
ທ່ານ ອີວານ ຄາລາບາສກິນ ຈາກອົງການ SSU ໄດ້ກ່າວໃນການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊ້ ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມລິເລີ່ມ Cipher Brief’s Cyber ວ່າ, ພວກເຮົາໄດ້ປະເຊີນກັບການໂຈມຕີທາງທາງຄອມພິວເຕີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫຼື ເຫດການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີທີ່ສຳຄັນ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າການໂຈມຕີທາງໄຊເບີແມ່ນພຽງສ່ວນນຶ່ງຂອງການໂຈມຕີທາງອອນໄລນຂອງ ຣັດເຊຍ ເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮັບມືກັບການປະຕິບັດການທາງຈິດພິເສດຂອງ ຣັດເຊຍ ນຶ່ງພັນຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ.”
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ຄາລາບາສກິນ ໄດ້ມີອອກມາໃນຂະນະທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດຕາເວັນຕົກລາຍງານວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມທາງທະຫານຂອງ ຣັດເຊຍ ແມ່ນຖືກຂັດຂວາງ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໃສ່ເມືອງ ບາກມຸດ, ເຊິ່ງສະຖານະການຕໍ່ສູ້ແມ່ນເຄັ່ງຕຶງນັ້ນ, ແມ່ນ “ໄດ້ຫຼຸດລົງສູ່ລະດັບທີ່ຖືກທຽບໃສ່ສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.”
ແລະ ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ການໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ຂອງ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ນາຍພົນ ມາກ ມິລລີ, ປະທານເສນາທິການຮ່ວມ, ໄດ້ອະທິບາຍເມືອງບາກມຸດ ວ່າເປັນ “ເທດສະການສັງຫານໝູ່” ສຳລັບກອງທະຫານ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນປະມານ 20, 21 ວັນທີ່ຜ່ານມາ, ຣັດເຊຍ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ທຳຄວາມກ້າວໃດໆເລີຍ ຢູ່ໃນ ແລະ ອ້ອມເມືອງ ບາກມຸດ.”