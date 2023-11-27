ຣັດເຊຍ ເອົາທ່ານແອນດີ ສໂຕນ ໂຄສົກຂອງບໍລິສັດ Meta ລົງໃສ່ໃນ ‘ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຕ້ອງການໂຕ’

ກະຊວງພາຍໃນຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ເພີ້ມໂຄສົກຂອງບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ດ້ານເທັກໂນໂລຈີຂອງສະຫະລັດ Meta ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າຂອງສື່ສັງຄົມ Facebook ແລະ Instagram ໃສ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ທາງການຕ້ອງການຕົວ ອີງຕາມຖານຂໍ້ມູນທາງອອນໄລນ໌ຂອງຕົນ ດັ່ງທີ່ອົງການຂ່າວເອພີລາຍງານ.
ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຣັດເຊຍ ແລະເປັນອິດສະຫຼະ ໄດ້ລາຍງານຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບການນຳເອົາທ່ານແອນດີ ສໂຕນ ເຂົ້າໃສ່ບັນຊີດັ່ງກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຫຼາຍອາທິດຫຼັງຈາກທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ຈັດປະເພດໃຫ້ Meta ເປັນກຸ່ມ “ຫົວຮຸນແຮງ” ຊຶ່ງເປີດທາງໃຫ້ດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາຕໍ່ພວກຄົນທີ່ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຂອງບໍລິສັດໄດ້.
ຖານຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງພາຍໃນ ບໍ່ໄດ້ລະບຸໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານສໂຕນ ພຽງແຕ່ກ່າວຖະແຫລງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນອາຊະຍາກອນ. ຄະນະກຳມະການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງຣັດເຊຍ ໃນເດືອນມີນາ ໄດ້ເປີດການກວດກາຕໍ່ບໍລິສັດ Meta ໂດຍກ່າວຫາວ່າ ການກະທຳຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ ພາຍຫຼັງຈາກການບຸກລຸກຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງມົສກູຕໍ່ຢູເຄຣນນັ້ນ ເທົ່າກັບການຍຸແຍ່ ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ຊາວຣັດເຊຍ.