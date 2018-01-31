ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄະນະລັດຖະບານ ທ່ານທຣຳ ປົກປ້ອງ ການຕັດສິນໃຈ ທີ່ບໍ່ໄດ້ທຳການ ລົງໂທດ ຕໍ່ຣັດເຊຍ

ລັດຖະມົນກະຊວງການເງິນຂອງ ສະຫະລັດ ທ່ານ ສະຕີວ ມະນຸຊິນ (Steven Mnuchin) ໃຫ້ການຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການ ທະນາຄ້ານ ຂອງສະພາສູງ ຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາ ຫຼື Capitol Hill ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 30 ມັງກອນ 2018.

ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ທຳການລົງໂທດໃນທັນທີ ຕໍ່ຊາວຣັດເຊຍທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນລາຍງານຂອງລັດຖະສະພາ
ທີ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບຊັບສິນແລະກິດຈະການທາງດ້ານ ການເມືອງຂອງພວກນັກ
ການເມືອງວົງໃນ ວັງເຄຣັມລິນ ແລະບັນດາມະຫາເສດຖີພັນລ້ານ.

ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນຂອງ​ສະຫະ​ລັດ ​ໄດ້​ພິມເຜີຍ​ແຜ່​ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ເພື່ອໃຫ້ເປັນການ
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຄະແນນສຽງອັນຖ້ວມລົ້ນ ໂດຍລັດ
ຖະສະພາ ເມື່ອເດືອນສິງຫາປີແລ້ວ ຫຼັງຈາກໄດ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ແຊກແຊງ
ເຂົ້າໃນ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016 ຂອງສະຫະລັດ.

ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ເຮເຕີ ນາວເອີດ (Heather Nauert) ກ່າວໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມລາຍງານ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 9 ສິງຫາ 2017.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ເຮເຕີ ນາວເອີດ (Heather Nauert) ກ່າວໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມລາຍງານ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 9 ສິງຫາ 2017.

ລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງການເງິນແລະຄວາມສຳພັນທາງ
ດ້ານການເມືອງຂອງພວກນັກການເມືອງຣັດເຊຍ 114 ຄົນ ແລະອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຜູ້ມີ
ອຳນາດ” 96 ຄົນ ຊຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ທີ່ຮັ່ງມີ ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງທ່ານປູຕິນ.
ແຕ່ລາຍງານດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງ ການລົງໂທດຮອບໃໝ່ ຕໍ່ລັດຖະບານ ຫລືສ່ວນ
ບຸກຄົນຊາວຣັດເຊຍ ທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນບັນຊີ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ເກີດມີຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານ
ທຣຳ ເອົາທ່າທີອ່ອນເກີນໄປ ຕໍ່ວັງເຄຣັມລິນ ຫຼືບໍ່.

ໃນການປະເຊີນໜ້າ ກັບສະມາຊິກສະພາສູງ ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານບອບ ເມ
ເນັນເດສ ໃນລະຫວ່າງການໄປປາກົດຕົວຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການທະນາຄານຂອງ
ສະພາສູງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ລັດຖະມົນກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ
ສະຕີວ ມະນຸຊິນ ກ່າວວ່າ ການລົງໂທດແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່.

ທ່ານມະນຸຊິນ ກ່າວຕໍ່ທ່ານເມເນັນເດສວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສັນນິດຖານວ່າ ທ່ານຄົງບໍ່ໄດ້
ອ່ານລາຍງານລັບ. ຈຸດປະສົງກໍແມ່ນ ບໍ່ໃຫ້ລົງໂທດເວລານຳສະເໜີລາຍງານ ເມື່ອ
ຄືນແລ້ວນີ້. ແຕ່ກໍຈະມີການມີການລົງອອກມາຈາກລາຍງານດັ່ງກ່າວ.”

ໃນຖະແຫຼງການ ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍລາຍງານນີ້ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ສະຫະລັດ ທ່ານ​ນາງ ​ເຮ​ເຕີ ນາວ​ເອີດ ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ ຈະບໍ່ມີແຜນການ
ໃນທັນທີ ເພື່ອທຳການລົງໂທດຣັດເຊຍ ຫຼືສ່ວນບຸກຄົນໃດນຶ່ງ ທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນເອກກະສານ
ດັ່ງກ່າວ.

ໂຄສົກຂອງວັງເຄຣມລິນ ທ່ານດີມິທຣີ ເພສຄອບວ໌ (Dmitry Peskov) ທີ່ເຫັນໄດ້ຢູ່ທີ່ວັງເຄຣັມລິນ ໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ, ວັນທີ 27 ມີນາ 2017.
ໂຄສົກຂອງວັງເຄຣມລິນ ທ່ານດີມິທຣີ ເພສຄອບວ໌ (Dmitry Peskov) ທີ່ເຫັນໄດ້ຢູ່ທີ່ວັງເຄຣັມລິນ ໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ, ວັນທີ 27 ມີນາ 2017.

ທ່ານ​ນາງ ​ເຮ​ເຕີ ນາວ​ເອີດ ກ່າວວ່າ ກົດໝາຍນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ
ຂອງຣັດເຊຍຢູ່ແລ້ວ.

ທ່ານນາງທ່ານ​ນາງນາວ​ເອີດ ຂຽນວ່າ “ໃນມື້ນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ລັດຖະສະພາຊາບ
ແລ້ວວ່າ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພວມຂັດຂວາງການຂາຍ ອຸບປະ
ກອນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງຣັດເຊຍ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG