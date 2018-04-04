ໃນທ່າມກາງການຖືກຕໍາໜິຕິຕຽນ ຕໍ່ການທີ່ທ່ານໄດ້ໂທລະສັບໄປເຊື້ອເຊີນປະ
ທານາທິບໍດີ ວະລາດີເມຍຣ໌ ປູຕິນຂອງຣັດເຊຍໃຫ້ມາປະຊຸມພົບປະກັນຢູ່ທໍາ
ນຽບຂາວໂດຍໄວນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ກັບເວົ້າວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ປະ
ຕິບັດເຂັ້ມງວດຕໍ່ຣັດເຊຍລື່ນທ່ານໄປ. ພວກນັກຊ່ຽວຊານບາງຄົນເວົ້າວ່າ ເບິ່ງຄື
ວ່າຣັດເຊຍ ກຳລັງຫາຊ່ອງທາງຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນເຊັ່ນ
ນັ້ນຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອຢາກກຳຈັດປັດເປົ່າ ຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ຕົນຖືກໂດດດ່ຽວຢູ່ໃນວົງການ
ສາກົນ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ວາງຢາພິດອະດີດນັກສືບລັບ ທີ່ສອດແນມໃຫ້ສອງຝ່າຍກັບ
ລູກສາວຂອງລາວຢູ່ປະເທດອັງກິດ ທີ່ພາໃຫ້ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກຂັບໄລ່
ພວກນັກການທູດ ຂອງຣັດເຊຍອອກໄປ. ຊິນດີ ເຊນ (Cindy Saine), ນັກຂ່າວ
ດ້ານການທູດຂອງ VOA ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຈາກນະຄອນຫລວງວໍຊິງ
ຕັນ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນໍາມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ປະຊຸມກັບບັນດາຜູ້ນໍາຂອງສາມປະເທດສະທາລະນະລັດ ຢູ່ເຂດທະ
ເລບານຕິກ (Baltic) ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ແລ້ວ ພວກນັກຂ່າວກໍໄດ້ຖາມທ່ານທຣໍາ ກ່ຽວກັບການນາບຂູ່ຈາກຣັດເຊຍ ແລະຄວາມສໍາພັນຂອງທ່ານກັບປະທານາທິບໍດີວະ
ລາດີເມຍຣ໌ ປູຕິນຂອງຣັດເຊຍ ແລ້ວທ່ານກໍຕອບວ່າ:
"ບໍ່ມີຜູ້ໃດດອກ ທີ່ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຣັດເຊຍລື່ນຂ້າພະເຈົ້າໄປ. ແຕ່ຈະວ່າ
ແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າສາມາດມີຄວາມສໍາພັນອັນດີ ກັບປະທານາທິ
ບໍດີປູຕິນ-ຂ້າພະເຈົ້າຄິດກໍວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະບໍ່ມີສາຍສໍາພັນອັນດີກໍເປັນໄດ້,
ແລ້ວພວກເຈົ້າຈະຮູ້ດອກ, ເຊື່ອຂ້າພະເຈົ້າໂລດ, ຫ້ອງນີ້ຈະຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້
ກ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະຮູ້ຈັກຊໍ້າ."
ທ່ານທຣໍາ ເວົ້າວ່າ ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງທ່ານ, ສະຫະລັດໄດ້ສຸມໃສ່ເພີ້ມການສົ່ງ
ອອກນໍ້າມັນ ແລະອາຍແກັສ ແລະລົງທຶນໃນດ້ານການທະຫານຂອງສະຫະລັດເພີ້ມ
ຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປັນສອງຢ່າງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຣັດ ເຊຍບໍ່ພໍໃຈ. ແຕ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າ
ຄວາມເຄ່ັງຕຶງທີ່ເພີ້ມທະວີຢ່າງວ່ອງໄວ ພາຍຫລັງທີ່ມີການວາງຢາພິດອະດີດນັກສືບ
ລັບ ທີ່ສອດແນມໃຫ້ສອງຝ່າຍຢູ່ປະເທດອັງກິດ-ທີ່ຝ່າຍຣັດເຊຍເວົ້າວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເລື່ອງນີ້ - ເຮັດໃຫ້ໃນຕອນນີ້ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ “ໜ້າຕະຫຼົກໄປ”
ສຳລັບການທີ່ທ່ານທຣຳເຊື້ອເຊີນທ່ານປູຕິນ ມາທໍານຽບຂາວ.
ທ່ານມາກ ຊີມະກອບສະກີ (Mark Simakovsky) ຈາກສະພາຂອງເຂດອັດລັງຕິກ
ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ "ຕອນນີ້ບໍ່ແມ່ນໂອກາດດີທີ່ຈະເຊື້ອເຊີນປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ມາ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບປະເທດຢູ່ໃນທໍານຽບຂາວເລີຍ, ເມື່ອຄິດເຖິງເລື່ອງການ
ໃຫ້ກຽດກັນ ໃນເວລາທີ່ຂັບໄລ່ພວກນັກການທູດຂອງຣັດເຊຍອອກໄປ ເຊັ່ນນີ້."
ທ່ານ ລຸກ ຄອຟຟີ (Luke Coffey) ຈາກມູນນິທິດ້ານມູນເຊື້ອເວົ້າວ່າ
"ການທີ່ມີການສື່ສານເປັນປະຈຳ ກັບປະທານາທິບໍດີປູຕິນ ແມ່ນເປັນອີກເລື່ອງນຶ່ງ,
ທັງເປັນເລື່ອງທີ່ເຮົາເຄີຍໄດ້ເຮັດ ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ສູງໃນສະ
ໄໝສົງຄາມເຢັນ. ແຕ່ວ່າການມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເຖິງແມ່ນຈະຈັດຢູ່ມົສກູ ຫລື
ຈັດຢູ່ວໍຊິງຕັນດີຊີກໍຕາມ ມັນກໍເປັນການເຮັດ ທີ່ບໍ່ຖືກກາລະເວລາ."
ໃນຕອນຫລ້າສຸດ ທີ່ປະທານາທິບໍດີຂອງຣັດເຊຍໄດ້ຖືກເຊີນ ໃຫ້ມາຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ສຸດຍອດຢູ່ໃນທໍານຽບຂາວ ແມ່ນໃນປີ 2005 ກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຈອດຈ໌ ດັບ
ເບິນຢູ ບຸສ (George W. Bush). ພວກນັກຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າ ທີມຮັບຜິດຊອບຄວາມ
ໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານທຣໍາທີ່ຈະເຂົ້າມາຮັບຕໍາແໜ່ງໄວໆນີ້ ອາດຈະຄັດຄ້ານຕໍ່
ການເຊື້ອເຊີນດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານທຣໍາກໍເປັນໄດ້.
ທ່ານມາກ ຊີມະກອບສະກີ ໃຫ້ຄໍາເຫັນເພີ້ມອີກວ່າ"ສະນັ້ນ ຖ້າຫາກທ່ານທຣໍາຢາກ
ໃຫ້ມີກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ມັນກໍອາດຈະເປັນໄປໄດ້ຫລາຍ ແຕ່ວ່າ ຈະມີການຄັດ
ຄ້ານຢ່າງໜັກ ຕໍ່ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຢູ່ໃນທໍານຽບຂາວ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານ ໂບລ
ຕັນ (Bolton), ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະທ່ານ [ໄມຄ໌ ພອມເພວ (Mike Pompeo)] ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ ຈະສະ
ຫງວນທ່າທີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບກາລະເວລາດັ່ງກ່າວ ຢ່າງແຮງ."
ສ່ວນພວກນັກຊ່ຽວຊານຜູ້ອື່ນໆນັ້ນ ເວົ້າວ່າ ພວກຣັດເຊຍໄດ້ແນໃສ່ຢາກໄດ້ຮັບການ
ເຊື້ອເຊີນແບບນີ້ມາ ຕັ້ງແຕ່ຕອນທ່ານທຣໍາເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງພຸ້ນ.
ທ່ານ ຣີຊາດຈ໌ ໄວທຊ໌ (Richard Weitz) ຈາກສະຖາບັນຮັດຊັນ ( Hudson) ເວົ້າວ່າ
"ພວກຣັດເຊຍໄດ້ຊອກຫາໂອກາດທີ່ຈະມີກອງປະຊຸມແບບນີ້ຢູ່ແລ້ວ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນ
ທ່ານທຣໍາໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງເປັນຕົ້ນມາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນວ່າ ສາຍສໍາພັນລະ
ຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະປະເທດອື່ນໆໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຫລາຍ
ປານໃດ ພາຍຫລັງທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ພົບກັບບັນດາຜູ້ນໍາຂອງຕ່າງປະເທດ
ເຫລົ່ານີ້ …"
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ມັນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະກາດຢ່າງໃຫຍ່ ແບບ ໃດແບບນຶ່ງ, ມີ
ຄວາມກ້າວໜ້າໃນລະດັບໃດນຶ່ງ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ທໍານຽບຂາວ
ຄຸ້ມຄ່າ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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