ການສືບສວນ ກ່ຽວກັບ ຣັດເຊຍ ອາດກາຍເປັນ ບັນຫາ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີນີ້

ເມື່ອສອງສາມສັບປະດາ ຜ່ານມານີ້ ການສືບສວນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ວ່າ ມີ
ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ລະຫວ່າງ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງປະທານາ ທິບໍດີ ດໍໂນລ
ທຣຳ ແລະ ຣັດເຊຍ ແມ່ນໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄາດຫວັງ ວ່າ ການ
ສືບສວນ ອາດຈະກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ຈະນຳມາເວົ້າກັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາ
ກາງສະໄໝ ໃນເດືອນພະຈິກ ຈະມາເຖິງນີ້.
ອະດີດຜູ້ຈັດການຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳທ່ານພອລ ມານາຟອດ ໄດ້
ອອກມາປາກົດໂຕອີກເທື່ອນຶ່ງ ຢູ່ທີ່ສານລັດຖະບານກາງ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ
ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ ບ່ອນທີ່ທ່ານ ບໍ່ຍອມຮັບຜິດ ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຮອບຫຼ້າສຸດ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກນຳ
ຂຶ້ນມາໂດຍໄອຍະການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ມັລເລີ.
ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທ່ານຣິກ ເກດສ໌ ອະດີດຮອງຜູ້ຈັດການ ຂອງທ່ານມານາຟອດ
ໄດ້ຍອມຮັບຜິດ ຕໍ່ການໃຫ້ຄຳເທັດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄອຍະການ ແລະ ໃນເວລານີ້ ກຳລັງໃຫ້
ການຮ່ວມມື ກັບການສືບສວນສອບສວນຢູ່.
ໃນກາງເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ ມີຊາວຣັດເຊຍ 13 ຄົນ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ມີການກ່ຽວ
ຂ້ອງ ກັບການແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ
ທ່ານຣອດ ໂຣເຊນສໄຕນ໌ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ມີຄວາມພະຍາ ຍາມທີ່ຈະ “ສົ່ງເສີມໃຫ້
ເກີດ ຄວາມບາດໝາງກັນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະ ບ່ອນທຳລາຍຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງ
ມະຫາຊົນ ໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕ. ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ
ປະສົບຜົນສຳເລັດ.”
ການສືບສວນໃນເລື່ອງນີ້ ຂອງລັດຖະສະພາຍັງສືບຕໍ່ໄປ. ທ່ານນາງໂຮບ ຮິກສ ຜູ້ອຳ
ນວຍການສື່ສານຂອງທຳນຽບຂາວ ແລະເປັນຜູ້ຊ່ວຍທ່ານທຣຳ ມາໄດ້ດົນນານ ໄດ້
ເປັນບຸກຄົນສຳຄັນຫຼ້າສຸດ ທີ່ໄດ້ໄປໃຫ້ປາກຄຳຕໍ່ໜ້າ ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງການສືບສວນຣັດເຊຍ.
ທ່ານນາງຮິກສ໌ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຕອບບາງຄຳຖາມ ຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການສືບລັບ
ຂອງສະພາຕ່ຳ ໃນກອງປະຊຸມປິດລັບ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກ
ເດໂມແຄຣັດ ຈຳນວນນຶ່ງ ເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈ.
ທ່ານອາດຳ ຊີຟ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການ
ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ບໍ່ແມ່ນສິດທິຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ. ນີ້ແມ່ນການຫຼີກລ່ຽງ ບໍ່ຕອບຄຳຖາມ ຝ່າຍບໍລິຫານ.”
ແຕ່ໄດ້ມີການຕອບໂຕ້ຄືນມາ ຈາກທຳນຽບຂາວ ໃນສັບປະດານີ້. ປະທານາທິບໍ ດີ ທຣຳ
ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງທວີດເຕີເປັນລຳດັບມາ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນນຳ ການສືບສວນ
ແລະກ່າວວ່າ ເປັນການ “ຊອກຫາເລື່ອງຈັບຜິດ ຫຼື WITCH HUNT.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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