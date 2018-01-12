ສອງພັກການເມືອງ ສຫລ ກ່າວຫາກັນວ່າ ບິດເບືອນການສືບສວນ ການແຊກແຊງ ຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນ ການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2016

ການຖິ້ມໂທດໃສ່ກັນ ແລະຄວາມດຸເດືອດຢູ່ໃນຂົງເຂດການສືບສວນ ກ່ຽວກັບການແຊກ
ແຊງຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງສະຫະລັດ ປີ 2016 ໄດ້ເພີ້ມຄວາມຮ້າຍ
ແຮງຂຶ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍທີ່ພະນັກງານ ໃນທໍານຽບຂາວ ຂອງທ່ານທຣໍາ ແລະ
ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຕ່າງກໍກ່າວຫາກັນວ່າ ຫາທາງທໍາລາຍ
ແລະບິດເບືອນການສືບສວນຕ່າງໆທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທັງສອງພັກຮັບເອົາຮ່ວມກັນ ເພື່ອຈະ
ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນສໍາເລັດໄດ້ນັ້ນ.
ທ່ານນາງ ຊາຣາ ຮັກຄາບີ ແຊນເດີສ໌ (Sarah Huckabee Sanders) ເວົ້າຢູ່ກອງປະ
ຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ "ມີຄົນໃຫ້ຄໍາເຫັນຕ່າງໆນາໆ ກ່ຽວກັບການຂັດຂວາງຕໍ່ຂະບວນ
ການຍຸຕິທໍາ ແລະເວົ້າກົງໆ ກໍແມ່ນວ່າ ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມສ້າງອິດທິພົນຕໍ່ການສືບສວນກໍມີແຕ່ພວກດຽວນັ້ນກໍຄື ອະດີດຫົວໜ້າອົງການ [ເອັຟບີໄອ (FBI)] ທ່ານ [ເຈມສ໌ (James)]
ໂຄມີ (Comey) ແລະພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ ແລະໃນນັ້ນກໍ
ອາດລວມມີສະມາຊິກສະພາສູງ ຟາຍສະໄຕນ໌ (Feinstein) ຢູ່ນໍາດ້ວຍ".
ທ່ານນາງ ດາຍແອນ ຟາຍສະໄຕນ໌ (Dianne Feinstein) ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດ
ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດສະພາບສັບສົນວຸ້ນວາຍຂຶ້ນໃນຕົ້ນ
ອາທິດນີ້ ໂດຍການເປີດເຜີຍບັນທຶກ ຂອງການສົນທະນາສ່ວນຕົວລະຫວ່າງ ພວກນັກ
ສືບສວນໃນລັດຖະສະພາ ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານການເມືອງ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ພວກສັງກັດ
ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈ້າງນັກສືບອັງກິດໃນປີ 2016 ໃຫ້ບັນທຶກທຸກການພົວພັນລະຫວ່າງ
ຣັດເຊຍ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ.
ຢູ່ໃນບັນທຶກນັ້ນ, ທ່ານເກລນ ຊິມຊັນ (Glen Simpson) ຜູ້ສ້າງຕັ້ງອົງການຟູຊີອັນ
ຈີພີເອັສ (Fusion GPS) ເວົ້າວ່າ ທ່ານຄຣິສຕົບເຟີ ສະຕີລ (Christopher Steele)
ໄດ້ເປີດເຜີຍຫລັກຖານຂອງການຮ່ວມມືກັນ ລະຫວ່າງເຄຣັມລິນ ແລະທີມງານຂອງ
ທ່ານທຣໍາທີ່ “ໜ້າຕົກໃຈ” ແລະ ໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເອັຟບີໄອ (FBI) ຊາບກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່
ທ່ານໄດ້ພົບເຫັນນັ້ນ.
ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ໄດ້ສັ່ງຊາບັນຫາດັ່ງກ່າວໂດຍການຂຽນຂໍ້ຄວາມຢູ່ໃນທວີດເທີ ທີ່ໂຈມຕີ
ທ່ານນາງ "ດາຍແອນ ຟາຍສະໄຕນ໌ (Dianne Feinstein) ຄົນເຮັດລັບໆລໍ້ໆ" ຢ່າງແຮງ
ຕໍ່ການເປີດເຜີຍບັນທຶກດັ່ງກ່າວວ່າ ການເຮັດ "ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະອາດຜິດກົດໝາຍ
ແບບນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃດໆທັງໝົດ" ຊຶ່ງເປັນການກະທໍາ ທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ
"ອັບປະໂຫຍດ."
ທ່ານປະທານາທິບໍດີຍັງເອີ້ນການສືບສວນກ່ຽວກັບຣັດເຊຍວ່າ ເປັນ"ການຊອກຫາຈັບ
ຜິດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງອາເມຣິກາ" ແລະຂໍໃຫ້ພວກສັງກັດພັກຣີພັບ
ບລິກັນໃນລັດຖະສະພາໃຫ້ "ທໍາການຄວບຄຸມ" ການສືບສວນດັ່ງກ່າວ “ໃນທີ່ສຸດ”.
ສ່ວນທາງພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດກໍໄດ້ກົດດັນຄືນ ໂດຍໄດ້ປົກປ້ອງທ່ານນາງຟາຍ
ສະໄຕນ໌ ແລະເວົ້າວ່າທ່ານນາງໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ກະທໍາເຊັ່ນນັ້ນກໍເພາະວ່າ ເພື່ອຕອບ
ໂຕ້ກັບການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມເພີ້ມຂຶ້ນຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ຈະຂັດຂວາງແລະ
ລວບລັດຕັດຕອນການສືບສວນເລື່ອງຣັດເຊຍ ຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາໃຫ້ ສັ້ນລົງ.
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