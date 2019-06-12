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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ ສ​ຫລ ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ​ໃຫ້ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສືບ​ສວນ ຂອງ ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ

ທ່​ານດອນ ແມັກ​​ແກນ ອະ​ດີດ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ວັນ​ທີ 9 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້ ເພື່​ອ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຟ້ອງ
ຮ້ອງ ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ທ່ານ​ວິ​ລ​ລຽມ ບາ​ ແລະ​ອະ​ດີດ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​
ໝາຍ​ຂອງທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່​ານດອນ ແມັກແກນ ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ເສດ ​ບໍ່ໃຫ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ
​ລັດ​ຖະ​ສະພາ ທີ່ໄດ້​ອອກ​ໝາ​ຍ​ເກາະ ຮຽກ​ຕົວ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ທີ່​ພົວ​ພັນໃນ​ການສືບສວນ
​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຊກ​ແຊງຂອງ​ຣັດ​ເຊ​ຍ​ຢູ່​ໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.

ບັນ​ດາ​ສະ​ມ​າ​ຊິກ​ສ​ະ​ພາ​ຕ້ອງ​ການ​ຢາກ​ໄດ້ລາຍ​ງານ​ຂອງໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ທ່ານ​ໂຣ​
ເບີດ ມັ​ລ​ເລີ ໃນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ກ່ຽວ​ກັບວ່າ ປະ​ທ​າ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຂັດ​ຂວາງຂະ
​ບວນ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳໂດຍ​ພະ​ຍາ​ຍາມບໍ່​ໃຫ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນການ​ສືບ​ສວນ ແລະ​ທ່ານ​ແມັກ
ແກນ​ໃຫ້​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ​ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ.

​ການອະ​ນຸ​ຍາດໃຫ້ຟ້ອງຮ້ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາຕ່ຳທີ່​ກຳ​ສຽງ​
ສ່ວນ​ຫຼາຍ ​ໂດຍ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕໍ່​ໄປ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເອົາ ບາດ​ກ້າວ ຖ້າ​
ຫາກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເລືອກ ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຕໍ່​ໄປ.

ທ່ານ​ແມັກ​ແກນ ໄດ້​ເປັນ​ພິ​ຍານ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ ແຕ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ
​ຕໍ່​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາເພື່ອປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຂອງ​ທຳ​
ນຽບ​ຂາວ. ທີມ​ຂອງ​ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ​ ໄດ້​ສຳ​ພາດ​ທ່ານ​ແມັກ​ແກນ​ເປັນ​ເວ​ລາ 30 ຊົ່ວ​ໂມງ
ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມບອກ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ໄອ​ຍະ​ການ​ວ່າ ທ່ານ​ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກົດ​ດັນ​ທ່ານ
​ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປົດທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ​ ອອກ​ຈາກ​ການນຳ​ພາໃນ ການ​ສືບ​ສວນ ຊຶ່ງເປັນຄຳ​ສັ່ງ​
ທີ່​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ.

ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ທີ່​ຈະ​ມອບ​ ​ເອກ
​ກະ​ສານສຳ​ຄັນ​ທີ່​ເກັບ​ກຳ​ໄວ້​ຈາກ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຂອງທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ ໃຫ້​ແກ່​ສະພາ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທ່ານ​ເຈີ​ໂຣ​ລ ແນດ​ເລີ​ ປະ​ທາ​ນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຂອງສ​ະ ​ພາ​ຕ່ຳ ກ່າວ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ ທີນິວຢອກ ວັນ​ທີ 29 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.
ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທ່ານ​ເຈີ​ໂຣ​ລ ແນດ​ເລີ​ ປະ​ທາ​ນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຂອງສ​ະ ​ພາ​ຕ່ຳ ກ່າວ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ ທີນິວຢອກ ວັນ​ທີ 29 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທ່ານ​ເຈີ​ໂຣ​ລ ແນດ​ເລີ​ ປະ​ທາ​ນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຂອງສ​ະ
​ພາ​ຕ່ຳ ກ່າ​ວວ່າ ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ​ຈະ​ເປີດບັນ​ທຶກສ່ວນ​ໃຫຍ່ ​ຂອງ​ທ່ານມັ​ລ​ເລີແກ່​ພວກ​
ເຮົາໃຫ້​ຫລັກ​ຖານ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ ທີ່​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ​ໄດ້​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຊັ່ງ​ຊາ​ວ່າ “ທ່າ​ນ
​ທ​ຣຳແລະ​ຄົນ​ອື່ນໆ” ຂັດ​ຂວາງຂະ​ບວນ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ຫຼື​ໄດ້​ພົວ​ພັນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ປະ​ພຶດ​ທີ່​ບໍ່
​ຖືກ​ຕ້ອງ​ອື່ນໆ.

ທ່ານ​ແນັດ​ເລີ​ ກ່າວ​ວ່າ ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ເດ​ໂມ​
ແຄ​ຣັດ ແລະ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນເຊັ່ນ​ກັນ ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ບັນ​ດາ​ເອກ​ກະ​ສານ ເຫລົ່າ​ນີ້ ຊຶ່ງ
​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່ຕາມ​ລັດຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​
ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ ແລະ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ຈະ​ຕອບ​ຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ອອກ​ຕໍ່ປະ​ທາ​ນາ​ທິ
​ບໍ​ດີ​ແບບ​ໃດ” ໂດຍ​ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ​.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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