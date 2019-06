ຣັດເຊຍ ປ່ອຍນັກຂ່າວ ແຕ່ຄວາມກົດດັນ ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ມາ

ເມື່ອສອງສາມອາທິດຜ່ານມານີ້ ໄດ້ເກີດຄວາມປັ່ນປ່ວນ ສຳລັບສື່ມວນ ຊົນທີ່ເປັນອິດ

ສະຫລະ ໃນຣັດເຊຍ ລຸນຫລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນມົສກູ ໄດ້ກ່າວຫາ ໄອວານ ໂກລູນັອຟ ນັກຂ່າວດ້ານສືບສວນວ່າ ຜລິດ ແລະລັກລອບຄ້າຂາຍ ຢາເສບຕິດ ໃຊ້ສິ່ງທີ່ພວກນັກ

ສັງເກດການ ເວົ້າວ່າ ເປັນຫຼັກຖານທີ່ໜ້າສົງໄສ ນັ້ນ. ການໂຮ່ຮ້ອງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ທີ່ບໍ່

ເຄີຍໄດ້ເຫັນມາກ່ອນ ຂອງເພື່ອນຮ່ວມ ງານສື່ມວນຊົນແລະມະຫາຊົນທົ່ວໄປ ໄດ້ນຳ

ໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈຂອງກະຊວງ ພາຍໃນ ໃຫ້ຍົກເລີກຂໍ້ກ່າວຫາເຫລົ່ານັ້ນ ທັງໃຫ້ໄລ່

ອອກ ພວກກ່າວຫາໃນຄະ ດີດັ່ງກ່າວ. ໂອນກາ ປາໂລວາ ກັບ ຣີກາກໂດ ມາກກີນາ ສົ່ງລາຍງານ ມາ ຈາກມົສກູ ດັ່ງສາລີ ຈະມີລາຍລະອຽດ ມາສະ​ເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ລຸນຫລັງທີ່ໄດ້ຖືກຂັງມາເປັນເວລາຫ້າມື້ແລ້ວ ໄອວານ ໂກລູນັອຟ ກໍໄດ້ ໂຜ່ໂຕອອກມາ

ຈາກຄຸກ ປາດສະຈາກຂໍ້ຫາວ່າ ລັກລອບ ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ຊຶ່ງອາດພາໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຕິດ

ຄຸກເຖິງ 20 ປີນັ້ນ. ລາວຖືກປ່ອຍກໍຍ້ອນການອູ້ມຊູ ສະໜັບສະໜູນທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈ

ແລະບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຈາກ​ກຸ່ມສັງຄົມພົນ ລະເຮືອນ ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະໝູ່

ເພື່ອນສື່ມວນຊົນດ້ວຍກັນຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຊຶ່ງ ດີມີຕຣີ ມູຣາຕັອຟ ສັງກັດຢູ່ໜັງສືພິມ ໂນວາ

ຢາ ກາແຊັດຕາ ເວົ້າວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ນີ້ເປັນການສະແດງອອກ ຊຶ່ງຄວາມສາມະຄີ ຢ່າງແທ້ຈິງໃນໝູ່ພວກ

ນັກຂ່າວ ເປັນການຕໍ່ຕ້ານຂອງພວກມືອາຊີບ ບໍ່ແມ່ນການປະທ້ວງ ແບບເຮັດຫລິ້ນ ແຕ່

ມັນແມ່ນການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກມືອາຊີບທີ່ແທ້ຈິງທີ່ໄດ້ລອດຊີ ວິດມາໃນຄວາມເປັນອິດສະ

ຫລະຂອງວຽກງານດ້ານຂ່າວສານຂອງຣັດເຊຍ.”

ມື້ນຶ່ງລຸນຫລັງທີ່ລາວຖືກຈັບ ພວກໜັງສືພິມທີ່ເປັນອິດສະຫລະຂອງຣັດເຊຍ ກໍໄດ້ລົງ

ພິມເຜີຍແພ່ ໂດຍພາດຫົວເລື້ອງວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ໂກລູນັອຟ.” ບ້ອຍວ່າໜັງສືພິມ

ດັ່ງກ່າວຕົກໄປເຖິງຫິ້ງຂາຍ ບໍ່ພໍທໍ່ໃດນາທີມັນກໍຂາຍໝົດ ທັນທີ. ພວກນັກຂ່າວທັງ

ຫລາຍ

ເວົ້າວ່າ ຂໍ້ກ່າວຫາເຫລົ່ານັ້ນເປັນເລື້ອງເສກ ສັນປັ້ນແຕ່ງ ຊຶ່ງນັກຂ່າວ ອັນໂຕນ ອໍເຣັກ

ຈາກສະຖານີວິທະຍຸ ເອັກໂກ ແຫ່ງມົສກູກ່າວວ່າ:

“ມັນຈະເປັນເລື້ອງແປກປະຫລາດສຳລັບຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານສືບ ສວນໃນ

ໜັງສືພິມ ຊຶ່ງພ້ອມດຽວກັນ ກໍຈະລັກລອບຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ. ມັນຈະເປັນເລື້ອງທີ່ຜາງ

ໜ່າຍຢ່າງໃຫຍ່ໂຕ.”

ການປ່ອຍໂຕຂອງ ໄອວານ ໂກລູນັອຟ ກັບການໄລ່ອອກ ພວກຕຳຫລວດໃນ ຂໍ້ຫາດັ່ງ

ກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຢຸດຢັ້ງປາກສຽງຂອງຂ່າວສານອິດສະຫລະ ບໍ່ໃຫ້ເກີດການ ປະທ້ວງຢູ່ໃນໃຈ

ກາງຂອງນະຄອນຫລວງມົສກູ. ການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າ

ໜ້າທີ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ການຈັບກຸມຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນ.

ໄດ້ມີການປະທ້ວງອີກຕື່ມເປັນຄັ້ງທີ່ສອງ ຊຶ່ງເທື່ອນີ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍລັດຖະ ບານ. ພວກປະທ້ວງໄດ້ສະແດງຄວາມກະວົນກະວາຍໃຈອອກມາ ຕໍ່ອັນທີ່ພວກ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າ

ວ່າ ຄວາມປະພຶດຕາມລຳພັງທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຕຳຫລວດຣັດເຊຍ ຊຶ່ງ ອາເລັກຊານເດີ ຜູ້ປະທ້ວງຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າມາຮ່ວມກໍເພາະຂ້າພະເຈົ້າເປັນຫ່ວງວ່າ ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບລາວ ອາດຈະ

ເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ໃດກໍໄດ້ ກັບທ່ານ ຫລື ກັບຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້.”

ການປົດປ່ອຍ ໂກລູນັອຟ ໄດ້ກາຍເປັນໄຊຊະນະທີ່ບໍ່ຄາດຝັນ ສຳລັບພວກຕໍ່ສູ້ ເພື່ອອິດ

ສະຫລະ ຂອງຂ່າວສານໃນຣັດເຊຍ ປະເທດທີ່ສື່ມວນຊົນອິດສະຫລະ ໄດ້ຖືກຄ່ອຍໆ

ບີບຄັ້ນຫລາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ກໍລະນີຂອງໂກລູນັອຟແມ່ນເປັນການ ເຕືອນຄວາມຊົງຈຳ

ວ່າ ການສືບສວນສອບສວນ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນອຳນາດ ໃນຣັດເຊຍ ຍັງຄົງເປັນທຸລະກິດທີ່ເປັນ

ອັນຕະລາຍຢູ່.