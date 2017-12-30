ກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍການວາງລະເບີດ
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ຢູ່ໃນຕະຫລາດຊຸບເປີມາກເກັດຂອງຣັດເຊຍ ໃນນະຄອນແຊນ ປີີເຕີສ
ເບີກ (St. Petersburg).
ພວກຫົວຮຸນແຮງກ່າວວ່າການວາງລະເບີດໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍກຸ່ມທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງ
ກັບພວກລັດອິສລາມ ອີງຕາມຖະແຫລງການຢູ່ໃນໜັງສືພິມຂອງອົງການຂ່າວແອແມກ
(Amaq) ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ສະແດງຫລັກຖານໃດໆ ເພື່ອຢືນຢັນຕໍ່ການກ່າວອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບນັ້.
ຢ່າງໜ້ອຍ 13 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບເວລາລະເບີດເຮັດເອົາເອງ ໄດ້ແຕກຂຶ້ນຢູ່ສາຂາຂອງ
ເຄືອຂ່າຍຊຸບເປີມາກເກັດ ເປີເຣແຄຣສຕົກ (Perekrestok) ແຫ່ງນຶ່ງໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ຊີວິດ.
ບັນດາຜູ້ສືບສວນຣັດເຊຍໃນເບື້ອງຕົ້ນກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສືບສວນຄະດີດັ່ງກ່າວໂດຍຖື
ມັນວ່າເປັນການພະຍາຍາມທໍາການຄາດຕະກຳ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ພູຕິນ
ກ່າວວ່າ ເຫດລະເບີດແຕກແມ່ນເປັນການກະທໍາທາງກໍ່ການຮ້າຍ. ທ່ານໄດ້ກ່າວເຊັ່ນນັ້ນ
ຢູ່ໃນພິທີມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ທະຫານຣັດເຊຍທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນປະເທດຊີເຣຍໃນວັງ
ແຄຣັມລິນ.
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