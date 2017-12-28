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ປ. ຣັດເຊຍ ທ່ານ ພູຕິນ ເອີ້ນການໂຈມຕີ ໃນ St. Petersburg ວ່າແມ່ນການກໍ່ການຮ້າຍ.

ຕຳຫຼວດຢືນກວດຍາມ ທີ່ປະຕູທາງເຂົ້າອອກທີ່ຕະຫຼາດຊູເປີ ມາເກັດ, ຫຼັງຈາກເຫດລະເບີດ ໃນ St. Petersburg, ຣັດເຊຍ, 27 ທັນວາ 2017.

ປະທານາທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ​ ວລາ​ດິ​ເມຍ ພູ​ຕິນ ກ່າວວ່າ ການລະ​ເບີດ ​ໃນວັນພຸດວານນີ້
ທີ່ St. Petersburg ​ແມ່ນ​ການໂຈມ​ຕີ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.

ທ່ານ​ ພູ​ຕິນ ​ໄດ້​ຢືນຢັນ ທີ່ວັງແກຣມແລງ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດມື້ນີ້ ໃນ​ພິທີ​ມອບ​ລາງວັນ ສຳ​ຫຼັບ
​ພວກ​ທະຫານທີ່​ຮັບ​ໃຊ້​ຊາດ ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ. ທ່ານ ພູ​ຕິນ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະອຽດ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ​ກ່ຽວ
​ກັບການລະ​ເບີດ​ຄັ້ງ​ນີ້.

​ມີ​ຢ່າ​ງນ້ອຍ 13 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ຫຼັງ​ຈາກລະ​ເບີດ​ທີ່​ເຮັດເອງ​ ໄດ້ແຕກຂຶ້ນທີ່ຕະຫຼາດ
ຊູເປີມາເກັດ ໃນ St. Petersburg. ໃນຕອນທຳອິດ ພວກ​ນັກ​ສືບສວນ ກ່າວ​ວ່າ
ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈັດໃຫ້​ເຫດການ​ຄັ້ງ​ນີ້​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ພະຍາຍາມ​ທຳການສັງຫານ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ການແພດ ກ່າວ​ວ່າ ບໍ່​ມີພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ ຜູ້​ໃດ ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ສາຫັດ
ເຖິງແກ່ຊີວິດ.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ອອກ​ມາ ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ​ໃນ​ເຫດ​ລະ​ເບີດ​ຄັ້ງ​ນີ້​ເທື່ອ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍຣ໌ ພູຕິນ (Vladimir Putin) ກ່າວໃນການຢ້ຽມຢາມຝຶກແອບກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດທາງທະຫານ ກ່ຽວກັບກອງທັບດ້ານລູກສອນໄຟ (Military Academy of Strategic Rocket Troops) ຫຼັງຈາກ Peter the Great ໃນບາລາຊິຄາ (Balashikha), ຂ້າງນອກ ມອສກູ, 22 ທັນວາ 2017.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍຣ໌ ພູຕິນ (Vladimir Putin) ກ່າວໃນການຢ້ຽມຢາມຝຶກແອບກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດທາງທະຫານ ກ່ຽວກັບກອງທັບດ້ານລູກສອນໄຟ (Military Academy of Strategic Rocket Troops) ຫຼັງຈາກ Peter the Great ໃນບາລາຊິຄາ (Balashikha), ຂ້າງນອກ ມອສກູ, 22 ທັນວາ 2017.

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