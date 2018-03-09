ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປ້ອງກັນປະເທດ ເຕືອນວ່າ ຣັດເຊຍ ພ້ອມທີ່ຈະທ້າທາຍ ເພື່ອຄອບງໍາ ທາງທະຫານ

ການປຸກລະດົມເພື່ອປັບປຸງແລະເສີມຂະຫຍາຍກອງທັບຂອງຣັດເຊຍໃຫ້ທັນສະໄໝ
ແມ່ນເຮັດໃຫ້ກຳລັງຂອງສະຫະລັດແລະຢູໂຣບຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຊຶ່ງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດບາງຄົນ ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ໃນບໍ່ຊ້ານີ້ກຳລັງທະຫານ
ຂອງມົສກູ ອາດຈະທຳການທ້າທາຍ ຕໍ່ສະຫະລັດແລະປະເທດພັນທະມິດເພື່ອຄອງ
ຄວາມເປັນເຈົ້າ ໃນທົ່ວທະວີບຢູໂຣບ.
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການເພັ່ງເລັງໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດຜ່ານມານີ້ ກໍແມ່ນຄວາມໝັ້ນ
ໃຈຄັ້ງໃໝ່ ຂອງຣັດເຊຍ ໃນອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີວລາດີ
ເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ຄຸຍໂມ້ກ່ຽວກັບລະບົບນຳສົ່ງໃໝ່ 4 ຊະນິດ ທີ່ອອກແບບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ການປ້ອງກັນຂອງສະຫະລັດ “ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້.”
ຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ເທົ່າທຽມກັນອີກຢ່າງນຶ່ງ ຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດແລະ ຢູ
ໂຣບ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ກໍແມ່ນການປັບປຸງ ກຳລັງທາງທະຫານທຳມະດາຂອງຣັດເຊຍ
ຊຶ່ງໄດ້ມີການນຳສະແດງ ແລະທົດລອງ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆເຊັ່ນ ຢູເຄຣນ ແລະ ຊີ
ເຣຍ.
ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງທະຫານສະຫະລັດໃນຢູໂຣບ ນາຍພົນເຄີຕິສ ສະກາປາຣົຕຕີ
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້
ໂດຍເຕືອນສະຫະລັດວ່າ ບໍ່ມີທາງເລືອກ ແຕ່ຕ້ອງປັບປຸງກຳລັງຂອງຕົນໃຫ້ຢູ່ໃນ
ລະດັບດຽວກັນ. ທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ “ຣັດເຊຍກຳລັງປັບປຸງກອງທັບຂອງ
ຕົນໃຫ້ທັນສະໄໝໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ ນັບແຕ່ສົງຄາມເຢັນສິ້ນສຸດລົງ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່່າ “ເຖິງແມ່ນວ່າຣັດເຊຍພວມປັບປຸງກຳລັງຂອງຕົນໃຫ້ທັນສະໄໝ
ແລະຢູ່ໃນຄວາມໄວທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ແລະພວກເຮົາກໍຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າກຳ ລັງເຮັດຢູ່ ພວກ
ເຮົາຕ້ອງຮັກສາໄວ້ການປັບປຸງຂອງພວກເຮົາຄືກັນເພື່ອພວກເຮົາຈະສາມາດຄອງ
ຄວາມເປັນເຈົ້າຢູ່ໃນບັນດາເຂດ ທີ່ພວກເຮົາຄອບງໍາຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້."
ນາຍພົນສະກາປາຣົຕຕີ ຜູ້ທີ່ຍັງຮັບໜ້າທີ່ເປັນ ຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດຂອງກຳລັງພັນທະ
ມິດເນໂຕ້ ຍັງໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າວ່າ ຄວາມລົ້ມແຫລວໃດໆກໍຕາມໂດຍວໍຊິງຕັນທີ່ບໍ່ສາມາດ
ສືບຕໍ່ ປັບປຸງກຳລັງຂອງຕົນໃຫ້ທັນສະໄໝໄດ້ນັ້ນ ອາດຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ຣັດເຊຍທ້າທາຍສະຫະລັດ “ຢູ່ໃນເກືອບທຸກໆຂອບເຂດ ທາງດ້ານທະຫານ ໃນປີ 2025.”
ນາຍພົນສະກາປາຣົຕຕີ ກ່າວວ່າ ຢູ່ໃນບາງຂົງເຂດ ເຊັ່ນຂົ້ວໂລກເໜືອ ການຄອບງໍາ
ຂອງຣັດເຊຍອາດເກີດຂຶ້ນໃນບໍ່ຊ້ານີ້ ໂດຍຄາດຄະເນວ່າຣັດເຊຍອາດສາມາດເຂົ້າ
ຄວບຄຸມເສັ້ນທາງໃນເຂດພາກເໜືອພາຍໃນເວລາບໍ່ຮອດສອງສາມ ປີເທົ່ານັ້ນ.
ບໍ່ມີແຕ່ ສະຫະລັດ ແລະອົງການເນໂຕ້ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
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