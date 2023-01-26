ຣັດເຊຍ ແລະ ປາກິສຖານ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳໃນການເຈລະຈາສອງຝ່າຍເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຈຳເປັນສຳລັບ “ການພົວພັນທີ່ມີຜົນ” ກັບກຸ່ມຕາລີບານຂອງ ອັຟການິສຖານ ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດການຮັບຮູ້ ຜູ້ປົກຄອງອິສລາມນັ້ນ ຢ່າງເປັນທາງການ ຈົນກວ່າເຂົາເຈົ້າຈະແກ້ໄຂ ບັນຫາຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງສາກົນ ກ່ຽວກັບ ສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ການປົກຄອງແບບລວມມີທຸກພັກຝ່າຍ.
ທູດພິເສດປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບ ອັຟການິສຖານ, ທ່ານ ຊາເມຍ ຄາບູລອຟ, ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂອງທ່ານໃນການເຈລະຈາກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານໃນນະຄອນຫຼວງ ອິສລາມາບັດ ແລະ ໄດ້ທຳການລາຍງານສັ້ນຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການປະຊຸມຂອງທ່ານໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ກັບກຸ່ມຕາລີບານ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ.
ທ່ານ ຄາບູລອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າມົສກູ ຈະສືບຕໍ່ພົວພັນກັບກຸ່ມຕາລີບານ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາການມອບຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາມຕໍ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງ ອັຟການິສຖານ “ສຳລັບໄລຍະນີ້,” ແຫຼ່ງຂ່າວຂອງທາງການປາກິສຖານ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ຮູ້ຂໍ້ມູນຂອງການປະຊຸມ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
ແຫຼ່ງຂ່າວດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ້ຳຄຳເວົ້າຂອງທູດພິເສດ ຣັດເຊຍວ່າ ທ່ານ “ໄດ້ແນະນຳ” ກຸ່ມອິສລາມ ຕາລີບານ ໃຫ້ດຳເນີນໄປໜ້າກັບການສ້າງລັດຖະບານທີ່ມີທຸກພັກຝ່າຍທາງການເມືອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຈຳກັດຕໍ່ແມ່ຍິງ, ໂດຍເວົ້າວ່າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນຈະບໍ່ສາມາດ ມີການເດີນໄປໜ້າຕໍ່ບັນຫາຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ເຂົາເຈົ້າ, ຫຼື ອັຟການິສຖານ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທີ່ສຳຄັນຈາກໂລກ.
ຖະແຫຼງການສັ້ນຂອງປາກິສຖານ ທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນທວິດເຕີ ຫຼັງຈາກການປະຊຸມຂອງທ່ານ ຄາບູລອຟ ກັບ ຮອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ ຮີນາ ຣາບບານີ ຄາ ໄດ້ກ່າວວ່າທັງສອງຝ່າຍ “ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການພົວພັນທີ່ມີຜົນກັບລັດຖະບານຊົ່ວຄາວຂອງ ອັຟານິສຖານ.”
ຝ່າຍ ປາກິສຖານ ຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າລັດຖະບານ ອິສລາມາບັດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາການຮັບຮູ້ກຸ່ມຕາລີບານຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ມີແຕ່ຈະເຮັດຮ່ວມກັນກັບປະຊາຄົມສາກົນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງແຫຼ່ງຂ່າວ.
ຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນເວລາຕໍ່ມາ ໄດ້ສະໜອງລາຍລະອຽດສອງສາມຢ່າງ ກ່ຽວກັບ ການປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫາຂອງການຮັບຮູ້ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງ ອັຟການິສຖານ.