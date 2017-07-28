ຣັດເຊຍ ສັ່ງໃຫ້ ສະຫະລັດ ຫລຸດຈຳນວນ ນັກການທູດ ແລະພະນັກງານ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ເອົາມາດຕະການ
ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການລົງໂທດສະບັບໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ລັດຖະສະພາໄດ້ຮັບຮອງເອົາ
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ການລົງໂທດດັ່ງ
ກ່າວ ແມ່ນຢືນຢັນໃຫ້ເຫັນເຖິງ “ການຮຸກຮານຢ່າງແຮງຂອງສະຫະລັດຕໍ່ກິດຈະການ
ສາກົນ.”
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍສະຫະລັດ
ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດແລະພະນັກງານທາງດ້ານເທັກນິກ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທູດ
ສະຫະລັດໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູແລະກົງສຸນໃຫຍ່ ຕາມຈຳນວນທີ່ເທົ່າກັນ ກັບພວກ
ນັກການທູດຣັດເຊັຍ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ເທັກນິກ ຢູ່ໃນສະຖານທູດສະຫະລັດ” ຊຶ່ງຣັດ
ເຊຍເວົ້າວ່າ ການຫລຸດເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຳນວນນັກການທູດສະຫະ
ລັດແລະພະນັກງານລົງມາເປັນ 455 ຄົນ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍການລົງໂທດ
ສະບັບໃໝ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ຕໍ່ຣັດເຊຍ ແຕ່ຍັງຮວມທັງອີຣ່ານ ແລະເກົາຫລີເໜືອນຳດ້ວຍ.
ບັດດາສະມາຊິກສະພາສູງໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ
ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 98 ຕໍ່ 2 ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກສະພາຕໍ່າ ແລະສະພາສູງເຫັນພ້ອມນຳກັນ
ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ.
ທ່ານ Bob Corker ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຢູ່
ໃນຖະແຫລງການໃນຕອນແລງວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍເວົ້າວ່າ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກ
ການສົນທະນາ ກັບຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫລາຍໃນສະພາຕ່ຳ ທ່ານ Kevin McCarthy.
ສະພາຕໍ່າໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 419 ຕໍ່ 3.
ທ່ານ Corker ໄດ້ປະຕິເສດ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ຮວມເອົາການລົງໂທດເກົາຫລີເໜືອເຂົ້າ
ນຳ ຊຶ່ງໃນຕອນຕົ້ນທ່ານຢາກແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຢູ່ຮ່າງກົດໝາຍນຶ່ງຕ່າງຫາກ. ແຕ່
ວ່າທ່ານໄດ້ຖອນການຄັດຄ້ານເຫລົ່ານັ້ນ ແລະກ່າວວ່າ ສະພາຕໍ່າ ຈະຕ້ອງເຮັດວຽກ
ເພີ້ມ ໃນການໃຊ້ພາສາ ສຳລັບລົງໂທດເກົາຫລີເໜືອ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ຊຸກ
ຍູ້ໃຫ້ມີການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍໜັກຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ທີ່ຣັດເຊຍພົວພັນໄດ້
ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍສະຫະລັດ ໃນປີ 2016.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir ປະຕິເສດການຕໍ່ກ່າວຫາ ແລະບໍ່ເຫັນພ້ອມ
ນຳການລົງໂທດສະບັບໃໝ່ຕໍ່ປະເທດຂອງທ່ານ.
ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງຜົນກະທົບ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງ
ຂວາງ ຕໍ່ອຸດສາຫະກຳຣັດເຊຍ ໂດຍໂຈມຕີການເງິນຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວໂດຍກົງ.
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