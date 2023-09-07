ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕຳໜິວິຈານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ຂອງ ສະຫະລັດ ສຳລັບ ຢູເຄຣນ ທີ່ລວມມີລູກປືນລົດຖັງທີ່ຜ່ານຂັ້ນຕອນການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ, ໂດຍເວົ້າວ່າການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະສົ່ງລູກປືນດັ່ງກ່າວ “ແມ່ນສັນຍານທີ່ຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໄຮ້ມະນຸດສະທຳ.”
ສະຖານທູດ ຣັດເຊຍ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ກ່າວໃນ Telegram ວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນ “ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສົ່ງອາວຸດທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງບໍ່ຈຳແນກ” ແລະ ວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ກ່ຽວກັບ ຜົນຕາມມາທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຈາກລູກປືນນັ້ນ.
ລູກປືນລົດຖັງດັ່ງກ່າວອາດຊ່ວຍກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ທຳລາຍລົດຖັງ ຣັດເຊຍ ແລະ ກ່ອນໜ້ານີ້ ເຄີຍຖືກສະໜອງໃຫ້ ຢູເຄຣນ ໂດຍ ອັງກິດ.
ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ພົນໂທກອງທັບນະວິກະໂຍທິນ ແກຣອນ ການ ໄດ້ປ້ອງກັນການໃຊ້ລູກປືນນັ້ນໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ກອງທັບ ສະຫະລັດ “ໄດ້ຊື້, ເກັບ ແລະ ໃຊ້ລູກປືນທີ່ຜ່ານຂັ້ນຕອນການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ, ໃນເມື່ອມັນໄດ້ເປັນອົງປະກອບ ທີ່ມີມາຍາວນານໃນລູກປືນທຳມະດາບາງຊະນິດ.”
ທ່ານ ການ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ໄດ້ຜະລິດລູກປືນທີ່ຜ່ານຂັ້ນຕອນການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມແຕ່ດົນນານ.