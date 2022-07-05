ນາງຟານ ທີ ກິມ ຟຸກ (Phan Thi Kim Phuc) ແມ່ຍິງທີ່ມີຊື່ສຽງໃນຮູບການໂຈມຕີຫວຽດນາມດ້ວຍລະເບີດນາປາມ ເມື່ອປີ 1972 ນັ້ນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ນຳພາອົບພະຍົບຢູເຄຣນຈາກສົງຄາມຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ອອກເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊໍ ໄປຍັງການາດາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ຮູບນາງຟຸກທີ່ອົງການຂ່າວເອພີນຳອອກເຜີຍແຜ່ ຊຶ່ງແມ່ນຮູບທີ່ນາງແລ່ນຂະນະທີ່ຮ່າງກາຍຂອງນາງເຕັມໄປດ້ວຍບາດແຜຍ້ອນໄຟລວກ ແມ່ນຕິດຢູ່ໃນເຮືອບິນຂອງອົງການເອກກະຊົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຊຶ່ງນຳເອົາພວກອົບພະຍົບໄປຍັງເມືອງເຣຈີນາ ເມືອງເອກຂອງແຂວງຊັສເຄຈວນ (Saskatchewan.)
ນາງຟຸກ ອາຍຸ 59 ປີ ທີ່ຖືສັນຊາດການາດາ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເລື້ອງລາວແລະວຽກການຂອງກ່ຽວກັບອົບພະຍົບ ແມ່ນເພື່ອເປັນການສົ່ງຂ່າວສຳລັບສັນຕິພາບ. ພ້ອມດວຍສາມີຂອງທ່ານນາງ ທ່ານບຸຍ ຮຸຍ ຕວານ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງຈາກນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ເພື່ອໄປຂຶ້ນຖ້ຽວບິນມະນຸດສະທຳດັ່ງກ່າວ.
ພວກອົບພະຍົບ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍຈາກທົ່ວປະເທດຢູເຄຣນ ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຊາວຢູເຄຣນຫຼາຍໆພັນຄົນ ທີ່ປະເທດການາດາໄດ້ອອກວີຊາດ້ານມະນຸດສະທຳໃຫ້ ຫຼັງຈາກຣັດເຊຍໄດ້ເປີດສາກໂຈມຕີເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາຜ່ານມາ. ມີຊາວຢູເຄຣນເກືອບ 5 ລ້ານ 5 ແສນຄົນໄດ້ຈົດທະບຽນກັບບັນດາອົງການມະນຸດສະທຳໃນຢູໂຣບ ອີງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ການາດາແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກຫຼາຍໆປະເທດ ທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບ່ອນພັກພາອາໄສແກ່ອົບພະຍົບຊາວຢູເຄຣນ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ
ຖະບານ Solidaire ຫຼືຄວາມສາມັກຄີເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວ ແມ່ນຜູ້ໃຈບຸນແລະນັກບິນອາເຈັນຕີນາ ທ່ານເອັນຣິເກ ປີເນໂຣ (Enrique Pineyro) ຊຶ່ງເປັນນັກບິນຂັບເຮືອບິນໂບອິ້ງ 787. ອອສກ້າ ແຄ້ມ ຈາກອົງການເປີດອ້ອມແຂນຂອງສະເປນກໍຢູ່ໃນເຮືອບິນລຳນີ້.
ຊ່າງພາບຂອງອົງການຂ່າວເອພີ ທ່ານ ນິກ ອຸດ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນພູລລິດເຊີຈາກຮູບຂອງນາງຟຸກແລະພວກເດັກນ້ອຍຫຼົບໜີລະເບີດນາປາມ ໃນການໂຈມຕີຢູ່ຫວຽດນາມໃຕ້ ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາ ປີ 1972.