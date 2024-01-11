ການຮ່ວມມືດ້ານການທະຫານຂອງ ຣັດເຊຍ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອສືບຕໍ່ດໍາເນີນສົງຄາມຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ ແມ່ນການກະທໍາທີ່ໄດ້ຮັບການປະນາມຈາກສາກົນ, ໃນນັ້ນ ລວມມີສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ, ເຊິ່ງ ຣັດເຊຍ ກໍເປັນສະມາຊິກຖາວອນ ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວນີ້.
ສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ປະກອບມີປະເທດ ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ, ຍີ່ປຸ່ນ, ມາລຕາ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ສະໂລເວເນຍ ແລະ ສະຫະລັດ ບວກກັບ ຢູເຄຣນ, ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ພາກັນປະນາມການໂຈມຕີທາງອາກາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ 3 ຄັ້ງໂດຍ ຣັດເຊຍ ເມື່ອວັນທີ 30 ທັນວາ, ວັນທີ 2 ແລະ ວັນທີ 6 ມັງກອນ ແລ້ວນີ້.
ບັນດາປະເທດຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ການໂຈມຕີອັນໂຫດຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປຢູ່, ໃນສ່ວນນຶ່ງ ໄດ້ນຳໃຊ້ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະເຄື່ອງຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ຊື້ມາຈາກ ສປປ ເກົາຫຼີ”.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີ “ສຳຄັນ ແລະກໍາລັງເພີ້ມທະວີຄວາມກັງວົນຂຶ້ນ.”
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