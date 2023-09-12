ວັງເຄຣັມລິນ ແລະພຽງຢາງ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມຣັດເຊຍ ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດມືຶ້ຂ້າງໜ້າ ໂດຍການເຊື້ອເຊີນຂອງປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ.
ອົງການຂ່າວລັດຖະບານ KCNA ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຜູ້ນຳຂອງຕົນຈະ “ພົບປະ ແລະສົນທະນາ” ກັບທ່ານປູຕິນ ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຣັດເຊຍ.
ສື່ມວນຊົນເກົາຫລີເໜືອໄດ້ລາຍງານໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ລົດໄຟພິເສດໄດ້ເລີ້ມນຳພາທ່ານກິມ ອອກຈາກພຽງຢາງ ແລະການພົບປະດັ່ງກ່າວ ກັບທ່ານປູຕິນ ອາດມີຂຶ້ນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫລີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າກຳລັງສັງເກດການຢ່າງໃກ້ຊິດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນລາຍລະອຽດທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃດໆ.
“ລັດຖະບານມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຮ່ວມມືທາງທະຫານ ລະຫວ່າງເກົາຫລີເໜືອແລະຣັດເຊຍ ຊຶ່ງໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້. ອີກເທື່ອນຶ່ງ ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການຮ່ວມມືຂອງປະເທດທັງສອງບໍ່ຄວນບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສາກົນແລະສັນຕິພາບຢູ່ແຫລມເກົາຫລີ” ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຈາກກະຊວງທ້ອນໂຮມຊາດເກົາຫລີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້.