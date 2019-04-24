ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງຂົງເຂດຕາເວັນອອກຂອງຣັດ
ເຊຍ ເພື່ອເປັນການພົບປະເທື່ອທຳອິດ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ກັບ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ
ທ່ານ ວລາເດີເມຍ ປູຕິນ ຊຶ່ງທ່ານກິມ ກ່າວວ່າເປັນບາດກ້າວທຳອິດ ໄປສູ່ຄວາມສຳພັນ
ໄກ້ຊິດເຂົ້າກັບມົສກູ.
ນຸ່ງຊຸດສີດຳ ແລະໃສ່ໝວກ ແລະເຂົ້າກັນກັບເສື້ອຄຸມສີດຳ ທ່ານກິມທີ່ຍິ້ມແຍ້ມໄດ້ຮັບ
ການຕ້ອນຮັບໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ແລະວົງດົນຕີກຽດຕິຍົດທະຫານໃນວັນ
ພຸດມື້ນີ້ ຢູ່ເມືອງທ່າເຮືອ ວລາດີໂວສຕັອກ. ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເດີນທາງໃນໄລຍະສັ້ນ
ໄປຫາເມືອງ ວລາດີໂວສຕັອກ ຜ່ານທາງລົດໄຟຫຸ້ມເກາະສີຂຽວ ແລະເຫຼືອງ.
ລະຫວ່າງການຢຸດແວ່ຕອນເຊົ້າ ຢູ່ຊາຍແດນເມືອງຄາຊານ ທ່ານກິມໄດ້ເວົ້າວ່າ “ນີ້ຈະ
ບໍ່ເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ” ຂອງການເດີນທາງໄປຣັດເຊຍ ນອກນັ້ນມັນຍັງຈະເປັນບາດກ້າວ
ເທື່ອທຳອິດໄປສູ່ການປັບປຸງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ອີງຕາມ
ຖະແຫຼງການ ທີ່ອ່ານໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນຣັດເຊຍ.
ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນນີ້ ຄາດວ່າທ່ານກິມ ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຣັດເຊຍ
ຊ່ວຍເຫລືອ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະເພື່ອບັນເທົາທຸກ ຈາກການລົງໂທດ
ສາກົນ ທີ່ຍັງຄ້າງຄາຢູ່ນັ້ນ ຫຼັງຈາກການສົນທະນາເລື້ອງນິວເຄລຍກັບສະຫະລັດ ທີ່ບໍ່
ສຳເລັດ.
ເທື່ອນີ້ ເປັນການພົບປະຊ້ອງໜ້າຂັ້ນສູງສຸດເທື່ອຫລ້າສຸດສຳລັບທ່ານກິມ ຜູ້ທີ່ຈົນເຖິງ
ປີກາຍນີ້ ບໍ່ໄດ້ອອກຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຂຶ້ນກຳອຳນາດໃນປີ 2011 ເປັນ
ຕົ້ນມາ.
ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານກິມ ໄດ້ພົບປະສອງເທື່ອ ກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍ
ໂນລ ທຣຳ ສາມເທື່ອກັບປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໄຕ້ ທ່ານມູນ ເຈ-ອິນ ສີ່ເທື່ອ ກັບປະ
ທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ແລະເທື່ອນຶ່ງກັບປະທານາທິບໍດີຫວຽດນາມ ທ່ານ
ຫງວຽນ ຟູ ຈົງ.
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