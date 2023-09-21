ຄວາມສຳພັນທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນ ລະຫວ່າງເກົາຫລີເໜືອແລະຣັດເຊຍ ອາດຈະແກ່ ຍາວຕໍ່ໄປ ຕາບໃດທີ່ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນຍັງດຳເນີນຢູ່ ເຮັດໃຫ້ພຽງຢາງຖືກປະຖີ້ມໄປ ຫລືຂະຫຍາຍຕົວອອກ ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານອາວຸດຍຸດທະພັນ ແລະຜົນປະໂຫຍດ ໃນການຕ່າວປີ້ນລະບຽບຂອງສາກົນ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ກ່າວ.
ດັ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳທົ່ວໂລກ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ຢູເຄຣນ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ກັບຄືນບ້ານ ຫລັງຈາກຫົກມື້ ໃນການຢ້ຽມຢາມຣັດເຊຍຂອງທ່ານ ລະຫວ່າງທີ່ທ່ານໄດ້ປະກາດທີ່ຈະສະໜອງ “ຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ” ຕໍ່ການເຮັດສົງຄາມຂອງປະທານາ ທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.
ທ່ານກິມ ໄດ້ໄປເຖິງນະຄອນພຽງຢາງ ຢູ່ໃນລົດໄຟສ່ວນໂຕ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ອີງຕາມອົງການຂ່າວທາງການເກົາຫລີເໜືອ (KCNA) ໄດ້ກ່າວ ຫລັງຈາກມື້ຕໍ່ມາ. ການຢ້ຽມຢາມດ້ວຍ “ຈຸດປະສົງດີ” ຂອງທ່ານ ຕໍ່ຣັດເຊຍ “ໄດ້ເປີດໜ້າໃໝ່ຂອງການພັດທະນາ” ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ທີ່ KCNA ໄດ້ກ່າວເຖິງການຂາຍ ໃນຂະນະທີ່ລົດໄຟຂອງທ່ານກິມ ໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນ.
ໃນການໃຊ້ນໍ້າສຽງຕ່າງກັນໜ້ອຍນຶ່ງກັບເກົາຫລີເໜືອ ໂຄສົກວັງເຄຣມລິນ ທ່ານເດີມີຕຣີ ເປສກັອຟ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ວ່າ ທ່ານກິມ ແລະທ່ານປູຕິນ ບໍ່ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນດ້ານທະຫານ ຫລືຢ່າງອື່ນ.