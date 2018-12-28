ສະຫະລັດ ຈະເພີ້ມການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບອາວຸດທີ່ໄວກວ່າສຽງ ທັງໃນການບຸກໂຈມຕີແລະຮັບມື ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການທົດລອງລູກສອນໄຟເລື່ອນໄວກວ່າສຽງທີ່ສາມາດບັນທຸກຫົວລະເບີດນິວເຄລຍຂອງຣັດເຊຍນັ້ນ.
ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ພັນໂທມິແຊລ ບອລດານຊາ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດເປັນຜູ້ນຳຂອງໂລກໃນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລະບົບໄວກວ່າສຽງ ມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເລືອກ ທີ່ຈະໃຊ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ເປັນອາວຸດ. ພວກທີ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ໃຊ້ລະບົບໄວກວ່າສຽງເປັນອາວຸດນັ້ນ ແມ່ນກຳລັງສ້າງການຕໍ່ສູ້ສົງຄາມ ທີ່ບໍ່ສົມດູນ ຊຶ່ງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ.”
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ທີ່ໄປເບິ່ງການທົດລອງໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມາ ກ່າວເຖິງອາວຸດນີ້ວ່າ ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະສະກັດກັ້ນໄດ້ແລະຈະຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຣັດເຊຍ ໃນຫຼາຍໆທົດສະວັດຕໍ່ໜ້າ.
ທ່ານເອີ້ນຜົນສຳເລັດຂອງການທົດລອງດັ່ງກ່າວວ່າ "ເປັນຂອງຂວັນປີໃໝ່ທີ່ດີເລີດຂອງຊາດ.''
ອາວຸດທີ່ຖືກຂະໜານນາມວ່າ ອາແວນກາດ (Avangard) ໄດ້ແຍກໂຕຂອງມັນ ອອກຈາກຈະຫລວດ ພາຍຫລັງທີ່ຖືກຍິງຂຶ້ນ ແລະເລື່ອນກັບຄືນລົງມາສູ່ໜ້າດິນ ໃນລະດັບຄວາມໄວກວ່າສຽງ.
"ອາວຸດເລື່ອນ ອາແວນກາດ (Avangard) ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສະກັດກັ້ນໄດ້ ໂດຍເຄື່ອງປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໃດໆທີ່ມີຢູ່ໃນເວລານີ້ ແລະອາດຈະມີໃນອະນາຄົດ ຂອງຝ່າຍທີ່ອາດຈະເປັນປໍລະປັກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ປູຕິນ ພາຍຫລັງທີ່ການທົດລອງສໍາເລັດລົງ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ອາວຸດດັ່ງກ່າວ ຈະກາຍມາເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງກຳລັງລູກສອນໄພຂີປະນາວຸດຍຸດທະສາດຂອງຣັດເຊຍ ໃນປີໜ້ານີ້.
ທຳນຽບຫ້າແຈ ແມ່ນຮູ້ເລື້ອງດີກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງອາວຸດຣັດເຊຍມາໄດ້ຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງແລ້ວ. ໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາ ປະທານາທິບໍດີປູຕິນໄດ້ຄຸຍໂມ້ກ່ຽວກັບການມີອາວຸດຍຸດທະສາດນິວເຄລຍຮຸ້ນໃໝ່ທີ່ສາມາດໂຈມຕີເປົ້າໝາຍໃນໂລກບ່ອນໃດກໍໄດ້. ໃນເວລານັ້ນໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ແຊນເດີຮັກກາບີ ກ່າວວ່າ ທ່ານປູຕິນ ມີພຽງແຕ່ “ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ຮູ້ເລື້ອງນີ້ມາໂດຍຕະຫຼອດ.”
ພັນໂທບອລດານຊາ ກ່າວວ່າ ເວລານີ້ ສະຫະລັດຈະເພີ້ມການເພັ່ງເລັງໃສ່ອາວຸດທີ່ໄວກວ່າສຽງ. “ພວກເຮົາກຳລັງດຳເນີນທາງເລືອກກ່ຽວກັບອາວຸດຕ່າງໆທີ່ຈະສາມາດຍິງຈາກພາກພື້ນດິນ ທະເລ ແລະອາກາດ ທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ມີການປ້ອງກັນຢ່າງໜາແໜ້ນແລະໃນເວລາເປົ້າໝາຍມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມສຳຄັນ ໃນໄລຍະທາງຖືກຕ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຈະສາມາດຄ້ຳປະກັນ ໃນຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຄອບງຳສະໜາມລົບ ພາຍໃນປີ 2028.”
ການທົດລອງດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງມົສກູ ແລະວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງກ່າວຫາວ່າ ຣັດເຊຍແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະນາທິບໍດີສະຫະລັດໃນປີ 2016 ບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນຢູເຄຣນ ແລະສົງຄາມໃນຊີເຣຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ