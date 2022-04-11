ຣັດເຊຍ ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບັນຊາການທະຫານຄົນໃໝ່ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ

ດ້ວຍແຜນການເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ ການເຂົ້າຢຶດຄອງປະເທດຢູເຄຣນ ຢ່າງໄວວານັ້ນ, ຣັດເຊຍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ບັນຊາທະຫານຄົນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ສືບຕໍ່ ທຳການໂຈມຕີໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ, ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທາງທະຫານຂອງສະຫະ ລັດກ່າວວ່າ ມີປະຫວັດຂອງຄວາມໂຫດຮ້າຍທາລຸນ ຕໍ່ພົນລະເຮືອນໃນ ຊີເຣຍ ແລະຂົງເຂດອື່ນໆ.
ໃນມື້ວັນອາທິດວານນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດໄດ້ລະບຸຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ຄົນໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແມ່ນນາຍພົນອາເລັກຊານເດີ້ ດະວໍນີກອບ (Alexander Dvornikov), ອາຍຸ 60 ປີ, ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ມີປະ ສົບການຫຼາຍທີ່ສຸດ ຂອງຣັດເຊຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ນາຍພົນດະວໍນີກອບ ເຄີຍຖືກສົ່ງໄປປະຈໍາການຢູ່ປະເທດຊີເຣຍເມື່ອປີ 2015 ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນກອງກໍາລັງທີ່ປະສົບກັບຄວາມ ລົ້ມແຫຼວ ຂອງປະທານາທິບໍດີຊີເຣຍ ທ່ານບາຊາ ອາລ-ອາຊາດ (Bashar al-Assad) ແລະຊີ້ນໍາກອງກໍາລັງຂອງ ຣັດເຊຍ ຢູ່ທີ່ນັ້ນເປັນເວລານຶ່ງປີ. ລາວໄດ້ຖືກຮ້ອງວ່າ ເປັນວີລະບູລຸດຂອງສະຫະພັນຣັດເຊຍ ສໍາລັບບົດບາດຢູ່ໃນ ຊີເຣຍ ແລະປັດຈຸບັນເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ ຢູ່ທາງຂົງເຂດພາກໃຕ້ຂອງ ຣັດເຊຍ.
ແຕ່ວ່າ ພາຍໃຕ້ການບັນຊາການຂອງລາວຢູ່ໃນຊີເຣຍນັ້ນ, ກອງກໍາລັງທະຫານ ຂອງມົສກູ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຖິ້ມລະເບີດໃສ່ບໍລິເວນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພົນລະເຮືອນ ແລະໂຮງໝໍຕ່າງໆ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະຢຸດກຸ່ມກະບົດ ບໍ່ໃຫ້ສາມາດຂັບໄລ່ປະທານາທິບໍດີ ອາລ-ອາຊາດ ຂອງ ຊີເຣຍ.
ທ່ານ ຣາມີ ອັບດູລຣາມານ (Rami Abdulrahman), ຫົວໜ້າ ຂອງກຸ່ມສັງ ເກດການເພື່ອສິດທິມະນຸດແຫ່ງ ຊີເຣຍ, ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມຕິດຕາມສົງຄາມ ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ ໄດ້ອ້າງຈາກໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມ໌ວ່າ “ບາຊາ ອາລ-ອາຊາດ ບໍ່ແມ່ນຄົນດຽວທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສັງຫານພົນລະເຮືອນຢູ່ໃນ ຊີເຣຍ, ນາຍພົນຂອງ ຣັດເຊຍ ຜູ້ນັ້ນກໍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເຊັ່ນດຽວກັນ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ບັນຊາການໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງທະຫານ, ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ລາວເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໃນການສັງຫານພົນລະເຮືອນ ໂດຍການອອກຄໍາສັ່ງ.”
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດປະຈໍາທໍານຽບຂາວ ທ່ານເຈັກ ຊູລລິວານ (Jake Sullivan) ກ່າວຕໍ່ລາຍການອອກອາກາດ “State of the Union” ຂອງໂທລະພາບ CNN ວ່າ “ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງສິ່ງທີ່ຄືເກົ່າຫຼາຍກວ່າ” ໃນປະເທດຢູເຄຣນ ຈາກພາຍພົນ ດະວໍນີກອບ.
ແຕ່ ທ່ານຊູລລິວານກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີນາຍພົນທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຄົນໃດ ຈະສາມາດລຶບລ້າງຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ຣັດເຊຍ ແມ່ນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ” ໃນຄວາມສາມາດທີ່ຈະໂຈມຕີ ແລະໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຂອງປະທາ
ນາທິບໍດີໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ລຸນຫຼັງການຮຸກຮານເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມາ.
“ນາຍພົນຜູ້ນີ້ ກໍຈະຄືກັນກັບຄົນອື່ນໆທີ່ກໍ່ອາຊະຍາກໍາ ແລະຄວາມໂຫດຮ້າຍທາລຸນຕໍ່ພົນລະເຮືອນຊາວຢູເຄຣນ,” ທ່ານຊູລລິວານກ່າວ. “ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄປກ່ອນແລ້ວວ່າ ສະຫະລັດ ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນປະເທດຢູເຄຣນ ເໝືອນດັ່ງທີ່ພວກເຂົາ ເຈົ້າຕໍ່ຕ້ານນາຍພົນຜູ້ນັ້ນ, ແລະຕໍ່ຕ້ານຕໍ່ກອງກໍາລັງທະຫານທີ່ລາວເປັນຜູ້ບັນຊາການ.”
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