ທ່ານອາເລັກເຊ ນາວາລນີ ນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ ທີ່ພວມຖືກຂັງຄຸກຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປຍັງນິຄົມນັກໂທດອາກຕິກ ໂຄສົກຍິງຂອງທ່ານໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ຫຼັງຈາກພວກສະໜັບສະໜຸນໄດ້ຂາດການຕິດຕໍ່ກັບທ່ານ ມາເປັນເວລາໄດ້ 2 ອາທິດແລ້ວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ທ່ານນາວາລນີ ອາຍຸ 47 ປີ ໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປຂັງທີ່ນິຄົມນັກໂທດ IK-3 ໃນເມືອງຄາບ (Kharp) ໃນເຂດຢາມາລ ເນແນັດສ໌ (Yamal-Nenets) ປະມານ 1,900 ກິໂລແມັດ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງມົສກູ ໂຄສົກຂອງທ່ານ ນາງຄີຣາ ຢາມິສ ໄດ້ກ່າວ. ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານນາວາລນີໄດ້ຈັດແຈງເພື່ອພົບປະກັບທ່ານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ອີງຕາມໂຄຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກທ່ານ.
“ຄຸກແຫ່ງນີ້ ແມ່ນຂີ້ຮ້າຍຫຼາຍ ກວ່າຄຸກທີ່ທ່ານເຄີຍໄດ້ຕິດມາເມື່ອກ່ອນ” ນາງຢາມິສກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ທີ່ນະຄອນວິລນຽສໂດຍຜ່ານໂທລະສັບວີດີໂອ. “ພວກເຂົາພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານ ບໍ່ສາມາດທົນໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.”
“ພວກເຂົາ ແນ່ນອນ ແມ່ນພະຍາຍາມຈະໂດດດ່ຽວທ່ານອາເລັກເຊ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໄດ້. ນາງຢາມິສ ໄດ້ກ່າວ ແຕ່ບໍ່ຍອມບອກບ່ອນຢູ່ໃຫ້ຮູ້ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.