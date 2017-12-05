ຣັດເຊຍ ລະບຸ 9 ອົງການຂ່າວ ສະຫະລັດ ວ່າ ເປັນ ນັກສືບຕ່າງປະເທດ

ກະຊວງຍຸຕິທຳຣັດເຊຍ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ລະບຸອົງການຂ່າວສະຫະລັດ 9 ອົງການ
ຮວມທັງ ວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ວ່າເປັນ "ນັກສືບຕ່າງປະເທດ."
ກະຊວງດັ່ງກ່າວຍັງລະບຸຕື່ມອີກວ່າ ວິທະຍຸຢູໂຣບເສຣີ ແລະວິທະຍຸລີເບີຕີ ແລະອີກ
ຫລາຍໆສະຖານີ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍ ຫລັງຈາກໄດ້ເຕືອນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າ
ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ປະທານາທິບໍດີີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາເດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ເຊັນກົດໝາຍໃນເດືອນພະຈິກ
ໃຫ້ອຳນາດແກ່ລັດຖະບານລະບຸອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ທີ່ຮັບທຶນຈາກຕ່າງປະເທດວ່າ
“ເປັນນັກສຶບຕ່າງປະເທດ” ແລະວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ຮ້ອງກົດໝາຍໃໝ່ນີ້ວ່າ “ເປັນການຕອບໂຕ້ທີ່ສົມສ່ວນ”
ຕໍ່ອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າອະທິບາຍວ່າ ເປັນການກົດດັນຂອງສະຫະລັດຕໍ່ສື່ມວນຊົນຣັດເຊຍ.
ໃນວັນທີ 13 ເດືອນພະຈິກ ໂທລະພາບ ອາຣທີ ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ທຶນຈາກລັດຖະ
ບານ ໄດ້ລົງທະບຽນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍເກົ່າຫລາຍທົດສະວັດ ທີ່ມີຊື່ວ່າ
ການລົງທະບຽນເປັນຕົວແທນຂອງຕ່າງປະເທດ (ແອັຟເອອາຣເອ)
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳຣັດເຊຍ ທ່ານ ຈອນ ຮັນສ໌ແມນ ກ່າວວ່າ ແອັຟ
ເອອາຣເອ ແນໃສ່ການສົ່ງເສີມຄວາມໂປ່ງໃສ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດລະບົບການປະຕິບັດງານ
ຂອງໂທລະພາບຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ປະນາມກົດໝາຍຣັດເຊຍ ໂດຍກ່າວວ່າ ຂັດຂວາງຕໍ່ເສຣີພາບດ້ານການຂ່າວ.
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງແຮເຕີ ນາວເອີດທ໌ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ "ຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ອະນຸ ຍາດໃຫ້ກະຊວງຢຸຕິ
ທຳ ລະບຸສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດວ່າ “ເປັນນັກສືບຕ່າງປະເທດ ແລະຕິດຕາມຫລືກີດກັ້ນ
ກິດຈະການອິນເຕີແນັດຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ ທີ່ສະເໜີໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ ເປັນການຂົ່ມຂູ່ໃໝ່ ຕໍ່ເສຣີພາບຂອງສື່ມວນຊົນໃນຣັດເຊຍ.”
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