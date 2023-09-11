ສະຫະລັດຍ້ອງຍໍ ຄວາມເຫັນເປັນເອກະພາບຂອງກຸ່ມ G20 ​ຕໍ່ການເຄົາລົບອະທິປະໄຕຂອງດິນແດນ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ຍ້ອງຍໍການປະກາດຢ່າງເປັນເອກກະພາບໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງ 20 ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຄົາລົບອະທິປະໄຕຂອງດິນແດນລັດເອກະລາດຕ່າງໆ.
ຖະແຫຼງການທີ່ພິທີສະຫຼຸບຄັ້ງນີ້ໄດ້ກ່າວປະນາມການໃຊ້ກຳລັງເຂົ້າຍຶດເອົາເຂດດິນແດນ ແຕ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນກັບກ່າວປະນາມຣັດເຊຍໃນສົງຄາມຢູເຄຣນ. ຣັດເຊຍໄດ້ບຸກລຸກເຂົ້າປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ໃນເດືອນກຸມພາ 2022.
ໃນການໃຫ້ສໍາພາດໃນລາຍການ " State of the Union" ຂອງ CNN, ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວວ່າ ຖະແຫຼງການຂອງບັນດາປະເທດ G20 "ຢືນຢັນຢ່າງໜັກແໜ້ນຕໍ່ຂໍ້ສະເຫນີທີ່ວ່ານີ້ ເປັນເລື້ອງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະອະທິປະໄຕຂອງຢູເຄຣນ."
ເຖິງວ່າສຽງຕໍ່ກັບການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍຈະຫຼຸດລົງເມື່ອທຽບກັບການເຈລະຈາ ຂອງກຸ່ມ G20 ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວຕໍ່ CNN ວ່າມີຄວາມເປັນເອກະສັນກັນ ໃນບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ "ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ຢາກເຫັນການສິ້ນສຸດຂອງສົງຄາມຄັ້ງນີ້, ແຕ່ພວກເຂົາຢາກເຫັນການຢຸດຕິສົງຄາມດ້ວຍເງື່ອນ ໄຂທີ່ຍຸຕິທໍາ ແລະຍືນຍົງ.”
ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ນໍາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ “ຜົນສະທ້ອນຂອງການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ກຳລັງເກີດຂຶື້ນໃນທົ່ວບັນດາປະເທດ ກຸ່ມ G20 ແລະ ທົ່ວປະເທດກຳລັງພັດທະນາ.”