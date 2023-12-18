ອີຢູ ແລະຢູເຄຣນ ຈະສ້າງກອບການເຈລະຈາ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງກີຢິບ ໃນໄວໆນີ້

ຢູເຄຣນ ແລະຄະນະກຳມາທິການຢູໂຣບ ຈະປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນໄວໆນີ້ ທີ່ ກີຢິບ ໄດ້ດຳເນີນການປັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງຕົນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະ ຫະພາບຢູໂຣບ ແລະຈະສ້າງກອບສຳລັບການເຈລະຈາການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ເຊິ່ງຄາດວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນໃນປີໜ້າ, ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ກ່າວໃນຄຳປາໄສ ທາງວີດີໂອ ຕອນກາງຄືນວັນອາທິດຂອງທ່ານ.
ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ກ່າວວ່າ “ໃນຊຸມມື້ທີ່ຈະມາເຖິງ, ພ້ອມກັບຄະນະກຳມາທິການ ຢູໂຣບ, ພວກເຮົາຈະເປີດຕົວຂະບວນການປະເມີນກົດໝາຍຂອງຢູເຄຣນຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ EU ເຊິ່ງເປັນຂະບວນການຄັດເລືອກ."
ຄະນະກຳມາທິການຢູໂຣບ ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ, ຢູເຄຣນ ໄດ້ປະ ຕິບັດຕາມຂໍ້ສະເໜີ 4 ໃນຈຳນວນ 7 ຂໍ້ ໃນການເຈລະຈາເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ EU, ໃນນັ້ນມີການຈ້າງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການກະກຽມອົງການຕຸລາການໃນການຍົກລະດັບຄັ້ງໃຫຍ່ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍສື່ມວນຊົນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບມາດຕະຖານຂອງ EU.
ຄະນະກຳມາທິການ ກ່າວວ່າ ຈະປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງຢູເຄຣນ ອີກຄັ້ງໃນເດືອນມີນາ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງເສັ້ນທາງທີ່ຍາວນານ ແລະສັບຊ້ອນໃນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຊຶ່ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ EU ປະຈຳຢູເຄຣນ ທ່ານນາງ ກາຕາຣີນາ ມາເທີໂນວາ (Katarina Mathernova) ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນເລື້ອງທີ່ມີການຮຽກຮ້ອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ.