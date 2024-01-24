ຣັດເຊຍ ດໍາເນີນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງ ດ້ວຍລູກສອນໄຟ ໃສ່ນະຄອນຫຼວງ ແລະຂົງເຂດຄາກີບຂອງຢູເຄຣນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຫຼາຍກວ່າ 60 ຄົນ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຕຶກອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສຫລາຍຫລັງ ໃນນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ແລະຂົງເຂດຄາກີບ.
ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ກອງປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງຢູເຄຣນໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ 21 ໃນຈຳນວນ 41 ລູກ ຂອງຣັດເຊຍ ຕົກ.
ການໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຫຼັກ ແມ່ນແນໃສ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ, ເຊັ່ນດຽວກັບຂົງເຂດ ຄາກີບ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານໂອເລ ຊີເນຮູໂບບວ໌ (Oleh Synehubov), ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນຂອງເຂດຄາກີບກ່າວວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 3 ຄົນ ແລະມີຜູ້ບາດເຈັບອີກ 42 ຄົນ.
ເຈົ້າເມືອງຄາກີບ ທ່ານໄອຮໍ ເຕເຣຄອບ (Ihor Terekhov) ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ 30 ຫລັງ.
ເຈົ້າເມືອງນະຄອນກີຢິບ ທ່ານວິທາລີ ກລິດໂກ (Vitali Klitschko) ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກະທົບໃສ່ຫລາຍຂົງເຂດຂອງນະຄອນຫລວງ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຄົນ.
ໃນນັ້ນ, ຍັງມີຜູ້ເສຍຊີວິດອີກຄົນນຶ່ງໃນເມືອງປາບໂລຣາດ (Pavlohrad) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງພາກພື້ນດານິໂປຣເປໂຕຣບສ໌ (Dnipropetrovsk) ອີກດ້ວຍ.
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