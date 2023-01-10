ຣັດເຊຍ ດໍາເນີນການສືບສວນທາງອາຍາ ກັບຜູ້ປະນາມວັງເຄຣມລິນ ທີ່ມີຊື່ສຽງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ປະກາດການສອບສວນຄຽງຄູ່ທາງອາຍາຕໍ່ນັກສະແດງທີ່ມີຊື່ສຽງ ທີ່ໄດ້ວິຈານກ່ຽວກັບສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ, ແລະຜູ້ທີ່ມີໃຈບຸນ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງເປັນເຫດການຫຼ້າສຸດໃນຮອບນຶ່ງເດືອນ ເພື່ອກວດລ້າງ ແລະປາບປາມຕໍ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຫັນດີກັບການປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານ.
ຄະນະກໍາມະການສືບສວນຂອງ ຣັດເຊຍ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ຫົວໜ້າຂອງພວກເຂົາ ທ່ານອາເລັກຊານເດີ້ ບາສທຣິກິນ (Alexander Bastrykin) ໄດ້ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ກັບນັກສະແດງຮູບເງົາ ແລະລະຄອນຂອງ ຣັດເຊຍ ທ້າວອາເທີ ສໂມລຢານີນອບ (Artur Smolyaninov), ເຊິ່ງໄດ້ໜີອອກຈາກປະເທດ ລຸນຫຼັງກອງກໍາລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ບຸກເຂົ້າໄປຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ, ແລະລາວກໍໄດ້ກ່າວຕໍ່ຕ້ານກ່ຽວກັບສົງຄາມດັ່ງກ່າວຫຼາຍໆຄັ້ງ.
ອີງຕາມຖະແຫຼງການ, ທ້າວສໂມລຢານີນອບ “ໄດ້ດໍາເນີນຖະແຫຼງການຫຼາຍຄັ້ງ ໃນການໃຫ້ສໍາພາດກັບສື່ມວນຊົນຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານລັດ ຖະບານ ຣັດເຊຍ ໂດຍກົງ.” ຄະນະກໍາມະການສືບສວນ ບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງລາຍລະ ອຽດໃດໆກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ຖືເປັນຄວາມຜິດທາງອາຍາຂອງ ທ້າວສໂມລຢານີນອບ, ແລະລາວຈະຕ້ອງມີຂໍ້ຫາແນວໃດ.
ການສໍາພາດຫຼ້າສຸດຂອງ ທ້າວສໂມລຢານີນອບວ໌ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເປັນຈຸດທີ່ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນວັງເຄຣມລິນ. ນັກ ສະແດງຜູ້ນີ້ໄດ້ບອກກັບອົງການຂ່າວໂນວາຢາ ກາເຊຕາ (Novaya Gazeta) ຂອງຢູໂຣບວ່າ ຖ້າລາວຫາກໄດ້ເຂົ້າຕໍ່ສູ້ຢູ່ໃນສົງຄາມ, ລາວຈະຕ້ອງຕໍ່ສູ້ “ໃນຝ່າຍຂອງຢູເຄຣນ.” ລາວກ່າວວ່າ “ສໍາລັບຂ້ອຍແລ້ວ, ມັນເປັນການຕໍ່ສູ້ຄຽງຂ້າງບັນດາອ້າຍນ້ອງຂ້ອງຂ້ອຍ ທີ່ຖືກໂຈມຕີໂດຍບັນດາອ້າຍນ້ອງອີກຈໍານວນນຶ່ງຂອງຂ້ອຍ.”
ໃນວັນຈັນວານນີ້, ໂຄສົກຂອງວັງເຄຣມລິນ ທ່ານດີມິທຣີ ເປສກອບ ມີຄວາມຍິນດີກັບການສອບສວນ ທ້າວສໂມລຢານີນອບ, ມັນບໍ່ມີຫຍັງ “ສໍາຄັນທີ່ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາ ຄິດກ່ຽວກັບຂໍ້ສັງເກດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້.”
ການສອບສວນທ້າວສໂມລຢານີນອບ ມີຂຶ້ນທ່າມກາງການໃຊ້ວາຈາທີ່ຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບປະຊາຊົນຣັດເຊຍ ທີ່ຕ້ອງໜີຈາກປະເທດເນື່ອງຈາກສົງຄາມ. ສະມາຊິກສະພາໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ຄວນຢຶດຊັບສິນຂອງຜູ້ທີ່ໜີອອກໄປຕ່າງ ປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ ຫຼືສືບຕໍ່ເພີ້ມການເສຍພາສີອາກອນສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໄກ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນໄດ້ປະນາມພວກເຂົາເຈົ້າວ່າເປັນ “ຄົນຂາຍຊາດ.”
ນອກນັ້ນ, ກະຊວງພາຍໃນຂອງ ຣັດເຊຍ ຍັງໄດ້ຈັດເອົາ ທ່ານບໍຣິສ ຊີມິນ (Boris Zimin) ຜູ້ໃຈບຸນທີ່ມີຊື່ສຽງຄົນສໍາຄັນ ເຂົ້າຢູ່ໃນລາຍຊື່ຂອງບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຸດໃນລະດັບສາກົນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຫາການສໍ້ໂກງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນວັນຈັນວານນີ້. ທ່ານຊີມິນ ໄດ້ໃຫ້ທຶນແກ່ອົງກອນຂ່າວອິດສະຫຼະຂອງຣັດເຊຍຫຼາຍແຫ່ງ ເຊັ່ນດຽວກັບໂຄງການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຜູ້ນໍາຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານອາເລັກຊີ ນາວາລນີ (Alexey Navalny) ທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນເວລານີ້.