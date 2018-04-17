ນັກຂ່າວຝ່າຍສືບສວນຂອງຣັດເຊຍຄົນນຶ່ງ ຊຶ່ງໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ຂຽນບົດຄວາມ
ກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງພວກທະຫານຮັບຈ້າງຊາວຣັດເຊຍ ທີ່ເຮັດເພື່ອເງິນ ໃນຊີເຣຍ
ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຕົກລົງຈາກລະບຽງຊັ້ນທີ 5 ຂອງຕຶກ ໃນເມືອງເຢັກກາເຕີຣິນເບີກ.
ທ່ານ ເມັກຊິມ ໂບໂຣດິນ ໄວ 32 ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢ່າງຮ້າຍແຮງ
ໃນທາງຍ່າງ ໃຕ້ລະບຽງຂອງຕຶກທີ່ລາວອາໄສຢູ່ ແລະໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໂຮງພະຍາບານ.
ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້, ຊຶ່ງນາຍຈ້າງ ເຈົ້າຂອງແວັບໄຊຕ໌
ໂນວີເດັນ ຫຼື New Day ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານ ວີອາເຈສລາບ ບາສຄອບວ໌ ໝູ່ຂອງທ່ານ ໂບໂຣດິນ ໄດ້ຂຽນລົງທາງເຟສບຸກວ່າ
ໂບໂຣດິນ ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາລາວ ໃນເຊົ້າຂອງມື້ວັນພຸດ ນຶ່ງມື້ ກ່ອນທີ່ລາວຕົກລົງຈາກຕຶກ
ແລະບອກລາວວ່າ ໄດ້ມີຊາຍຜູ້ນຶ່ງຖືປືນໃນລະບຽງຂອງລາວ ແລະມີອີກຫຼາຍຄົນ
ທີ່ພາກັນໃສ່ໜ້າກາກແລະສວມໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ອຳພາງຕົວ ໄດ້ພາກັນແລ່ນຂຶ້ນຂັ້ນໄດ
ເພື່ອເຂົ້າໄປຍັງຕຶກທີ່ຢູ່ຂອງລາວ.
ທ່ານ ບາສຄອບວ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໂບໂຣດິນ ໄດ້ໂທກັບໄປຫາລາວ ປະມານນຶ່ງຊົ່ວໂມງ
ຕໍ່ມາ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວເຂົ້າໃຈຜິດ ແລະລາວຄຶດວ່າ ພວກຊາຍສະກັນທີ່ຕິດອາວຸດ
ທັງຫຼາຍນີ້ ຄືການຝຶກແອບເທົ່ານັ້ນ.
ໂບໂຣດິນ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນຂຽນຂ່າວຂອງຄະດີສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ສຳຄັນ
ແລະຄະດີອາຊະຍາກຳໃນຣັດເຊຍ. ໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມານີ້ ທ່ານໄດ້ເປີດເຜີຍກ່ຽວ
ກັບພວກທະຫານຊາວຣັດເຊຍ ຮັບຈ້າງທີ່ໄປທຳງານເພື່ອເງິນ ໃນສະໜາມລົບປະເຊີນ
ກັບກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໃກ໊ໆກັບເມືອງ ເດຍ-ອີໂຊ (Deir-Ezzor) ໃນຊີເຣຍ.
ປີກາຍນີ້ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ການສຳພາດກັບຊ່ອງໂທລະພາບອິດສະຫຼະ ທີວີເຣນ ແລະກ່າວ
ກ່ຽວກັບຮູບເງົາ “ມາທຽລດາ” ທີ່ເປັນເລື່ອງນອງນັນ ແລະກໍໄດ້ເປັນການຕາມລ້າໄລ່ຕີ
ຫົວ ດ້ວຍທໍ່ເຫຼັກ ມາໂດຍຕະຫຼອດ ຊຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນພວກໃດ.
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