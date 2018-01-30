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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບ ອາຍພົ່ນ ຣັດເຊຍ ບິນເຂົ້າໃກ້ ເຮືອບິນ ກອງທັບເຮືອ ສຫລ 1 ແມັດເຄິ່ງ

ເຮືອບິນລົບມິກ-29 ທີມອາໂຣບິກຂອງຣັດເຊຍ ສຕຣິຊຮີ ກຳລັງບິນສະແດງຢູ່ພິທີໃນ ບາຕານິກາ ຖານທັບອາກາດຣັດເຊຍ ໃກ້ກັບ ແບລເກຣດ ທີ 20, 2017.

ສະຫະລັດ​ໄດ້​ສ​ະ​ແດງ​ “ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງໃນລະດັບສູງ​ສຸດ” ຫລັງ​ຈາກ​ເຮືອບິນ​ລົບອາຍ
ພົ່ນຣັດ​ເຊຍລຳນຶ່ງ ​ໄດ້​ບິນເຂົ້າ​ມາ​ໃກ້​ທີ່​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ ຕໍ່​ເຮືອບິນ​ສະຫະລັດ ເທິງເຂດ
​ນ່ານຟ້າ​ສາກົນ​ ຢູ່​ທະ​ເລ​ດຳ​ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້.

ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດ​ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ທາງທະຫານຂອງ
ຣັດ​ເຊຍ.

​ໂຄສົກ​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານນາງແຮ​ເຕີ ນາວ​ເອີ​ດທ໌ ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງ
ການ​ໃນແລງວານ​ນີ້​ວ່າ “​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຮືອບິນ​ສະຫະລັດ​ໄດ້ປະຕິບັດ​ງານພາຍ​ໃຕ້​ກົດ
ໝາຍ​ສາກົນ ແຕ່ຝ່າຍຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ຢ່າງເປີດແປນ ຕໍ່​ຂໍ້ ຕົກລົງຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ
​ແລະ​ກົດໝາຍ​ສາກົນ.”

“ນີ້​ແມ່ນ ​ເປັນ​ໂຕຢ່າງ​ອັນຫລ້າ​ສຸດໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງກອງທັບຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ບໍ່​ໃຫ້
​ຄວາມ​ເຄົາລົບ​ຕໍ່​ຫລັກການ ​ແລະ​ຂໍ້​ຕົກລົງຕ່າງໆຂອງສາກົນ.”

ອີງ​ຕາມ​ກອງທັບ​ເຮືອ​ສະຫະລັດ​ໃນເຂດຢູ​ໂຣບແລ້ວ ​ເຮື​ອບິນ SU-27 ຂອງຣັດເຊຍ
​ໄດ້​ບິນຕັດ ​ປະມານ​ນຶ່ງ​ແມັດ​ເຄິ່ງ ​ຕໍ່ໜ້າ​ເສັ້ນທາງ​ບິນ​ຂອງ​ເຮືອບິນ​ EP-3 ຂອງອາ​ເມ
ຣິກັນ.

ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຊີ້ແຈງໃດໆ ​ຈາກຣັດ​ເຊຍເທື່ອ​ ​ມາຈົນເຖິງເວລານີ້.

ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ​ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດ​ເຊຍ ຢຸດເຊົາໃນ​ອັນ​ທີ່​ຮ້ອງວ່າການ​
ປະຕິບັດທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ທີ່ຈະພາໃຫ້ມີ​ການ​ສ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນ ຂອງການ​ຄຳນວນທີ່
ຜິດພາດ ​ແລະ​ການ​ຕຳ​ກັນ​ຢູ່​ເທິງອາກາດ.

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