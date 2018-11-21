ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງການຕຳຫຼວດສາກົນ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບ
ເອົາ ທ່ານກິມ ຈົງ ຢັງ ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ ເປັນປະທານຄົນໃໝ່.
ທ່ານກິມໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນປະທານຊົ່ວຄາວຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ແລະຈະຮັບໜ້າທີ່ກຳ
ແໜ່ງເປັນເວລາ 2 ປີ ອີງຕາມຄຳປະກາດຂອງອົງການຕຳຫຼວດສາກົນ.
ທ່ານຈະຮັບໜ້າທີ່ແທນ ທ່ານເມັງ ຮົງເວ ຊາວຈີນຜູ້ທີ່ໄດ້ຫາຍສາບສູນໃນຂະນະທີ່ເດີນ
ທາງໄປຢ້ຽມຢາມບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງທ່ານໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ແລະ
ຕໍ່ມາມີຂ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກກັກຂັງໃນຂໍ້ກ່າວຫາຮັບສິນບົນ.
ກ່ອນໜ້າການລົງຄະແນນສຽງ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມ
ພຽວ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ທ່ານກິມ ເພື່ອໃຫ້ຊະນະ.
ທ່ານພອມພຽວກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດທັງໝົດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງ
ຕ່າງໆ ທີ່ເປັນພາກສ່ວນ ຂອງຕຳຫຼວດສາກົນ ແລະນັບຖືການປົກຄອງ ດ້ວຍຕົວບົດ
ກົດໝາຍ ຈົ່ງເລືອກເອົາຜູ້ນຳທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖື ແລະກຽດສັກສີ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຖິງນຶ່ງ
ໃນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍທີ່ສຳຄັນສຸດຂອງໂລກ.”
ຜົນການເລືອກຕັ້ງໃນວັນພຸດມື້ນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ແປກໃຈບໍ່ນ້ອຍ ຫຼັງຈາກຫຼາຍຄົນໄດ້ພິຈາ
ລະນາວ່າ ທ່ານອາເລັກຊານເດີ ໂປຣກອປຈັກຮອງປະທານຕຳຫຼວດສາກົນ ທີ່ເປັນ
ຊາວຣັດເຊຍ ແມ່ນຜູ້ແຂ່ງຂັນທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າ.
ບັນດາຜູ້ຕິຕຽນວັງເຄຣມລິນກ່າວວ່າ ການມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ທ່ານໂປຣກອປຈັກ ເປັນ
ຜູ້ຄວບຄຸມຕຳຫຼວດສາກົນ ຈະເຮັດໃຫ້ອົງການດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທາງ
ການເມືອງ. ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດກຸ່ມນຶ່ງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ 4 ທ່ານ ໄດ້ກ່າວ
ຫາທ່ານໂປຣກອປຈັກວ່າ “ມີສ່ວນພົວພັນ” ໃນອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮ້ອງວ່າ ການລະເມີດ
ຂອງຣັດເຊຍທີ່ມີຢູ່ເປັນປະຈຳ ທີ່ຈະສວຍໃຊ້ອົງການຕຳຫຼວດສາກົນເພື່ອຈຸດປະສົງ
ການແກ້ແຄ້ນ ແລະຮາວີບັນດານັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມ ແລະຕໍ່ບັນ
ດານັກຂ່າວ.
ວັງເຄັມລິນ ກ່າວວ່າ ການຄັດຄ້ານຕໍ່ຜູ້ສະໝັກຊາວຣັດເຊຍແມ່ນເທົ່າກັບເປັນການ
ແຊກແຊງຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງ.
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