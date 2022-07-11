ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດຂອງ ຣັດເຊຍ ໃສ່ຕຶກອາພາດເມັ້ນ 5 ຊັ້ນໃນເມືອງ ຈາຊິບ ຢາ (Chasiv) ຂອງ ຢູເຄຣນ ແລະ ບາງເທື່ອອີກ 20 ຄົນ ອາດຕິດຄ້າງຢູ່ໃນຊາກຫັກພັງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟເມື່ອຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຈຳນວນຫຼາຍ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຣັດເຊຍ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າພວກເຂົາມີແຕ່ແນເປົ້າໃສ່ການປະຕິບັດການທະຫານຂອງ ຢູເຄຣນ. ການໂຈມຕີເມືອງ ຈາຊິບ ຢາ ໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການເສຍຊີວິດຂອງຢ່າງໜ້ອຍ 19 ຄົນຢູ່ຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າໃນເມືອງ ເຄຣເມັນຊຸກ ເມື່ອທ້າຍເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ 21 ຄົນຢູ່ຕຶກອາພາດເມັ້ນ ແລະ ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນໃນພາກພື້ນ ໂອເດຊາ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໃນເດືອນນີ້.
ເມືອງ ຈາຊິບ ຢາ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ປະມານ 20 ກິໂລແມັດທາງພາກຕາເວັນອອສຽງໃຕ້ຂອງເມືອງ ຄຣາມາຕອສ, ເປັນເມືອງທີ່ຄາດວ່າ ຈະເປັນເປົ້າໝາຍຫຼັກໃນການໂຈມຕີຂອງກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາໄດ້ທຳການຜັກດັນອອກໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກເຂົ້າສູ່ແຂວງ ໂດເນັດສ໌ ຫຼັງຈາກໄດ້ອ້າງເອົາໄຊຊະນະເມື່ອນຶ່ງອາທິດທີ່ຜ່ານມາໃນແຂວງລູຮານສ໌ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ທ່ານ ປາວໂລ ຄີຣີເລັນໂກ (Pavlo Kyrylenko) ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ໂດເນັດສ໌ ທີ່ລວມມີເມືອງ ຈາຊິບ ຢາ ນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າເມືອງທີ່ມີປະຊາຊົນ 12,000 ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍຈະຫຼວດ ອູຣາການ, ເຊິ່ງຖືກຍິງຈາກລະບົບເທິງລົດບັນທຸກ. ໜ່ວຍບໍລິການສຸກເສີນ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າບັນດານັກກູ້ໄພໄດ້ທຳການຕິດຕໍ່ດ້ວຍສຽງກັບຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນຊາກຫັກພັງຂອງຕຶກອາພາດເມັ້ນ.
ຢູເຄຣນ ຍັງໄດ້ລາຍງານການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະ ຈະຫຼວດຢ່າງໜັກຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ໃຕ້ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ. ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຄັ້ງນຶ່ງໃນເມືອງ ຄາກີບ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນບາດເຈັບ 3 ຄົນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແນວໃດກໍ່ຕາມການໂຈມຕີທີ່ສຳຄັນຂອງ ຣັດເຊຍ ປາກົດວ່າໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນພາກພື້ນອຸດສາຫະກຳ ດອນບາສ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກ, ພາກພື້ນດັ່ງກ່າວປະກອບມີເມືອງ ລູຮານສ໌ ແລະ ໂດເນັດສ໌.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ລາຍງານການໂຈຕີທັງໃນເມືອງ ລູຮານສ໌ ແລະ ໂດເນັດສ໌, ໃນຂະນະທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມົສກູ ໄດ້ດຶງເອົາກອງກຳລັງສຳຮອງຈາກ ຣັດເຊຍ ແລະ ນຳເອົາເຂົາເຈົ້າໄປຢູ່ໃກ້ ຢູເຄຣນ.
ການຢຸດປະຕິບັດການທີ່ຖືກປະກາດຫຼາຍວັນທີ່ຜ່ານມາໂດຍ ຣັດເຊຍ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນຈິງ, ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໃນພາກພື້ນ ດອນບາສ.
ທ່ານ ຄີຣີເລັນໂກ ໄດ້ກ່າວໃນແອັບພລີເຄຊັ້ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ເທເລແກຣມ ວ່າລູກສອນໄຟ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕົກໃສ່ເມືອງ ດຣູສກິບກາ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງແນວໜ້າ, ແລະ ໄດ້ລາຍງານການລະດົມຍິງໃນສູນກາງທີ່ມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່ອື່ນໆ.