ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການສ້າງ ເສັ້ນທາງ ມະນຸດສະທຳ ຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນຊີເຣຍ ເປັນເລື່ອງຕະລົກ

ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ແນວຄິດຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ການສ້າງເສັ້ນ
ທາງມະນຸດສະທຳ ເພື່ອຈະຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນ ອອກຈາກເຂດທີ່ຖືກປິດລ້ອມ ໃນບໍລິ
ເວນຊານເມືອງ ນະຄອນຫຼວງດາມັສກັສນັ້ນ ເປັນເລື່ອງ “ທີ່ໜ້າຢາກຫົວ.”
ທ່ານນາງແຮເຕີ ນາວເອີດທ໌ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ ຢາກໃຫ້ເກີດ
ຂຶ້ນກໍແມ່ນການຢຸດຍິງໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ລົງມະຕິດ້ວຍຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນຢູ່
ສະຫະປະຊາຊາດວັນເສົາແລ້ວ. ສິບຫ້າປະເທດໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜູນ ຂໍໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຕືອນຄວາມຊົງຈຳຂອງທ່ານ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຣັດເຊຍ.”
ທ່ານນາງນາວເອີດທ໌ ກ່າວວ່າ ການຢຸດຍິງ 30 ມື້ໃນເຂດກູຕາຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ໂດຍສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງນັ້ນ “ເປັນທີ່ແຈ້ງບໍ່ໄດ້ຜົນ. ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະສືບ
ຕໍ່ສັງຫານພົນລະເຮືອນທີ່ໄຮ້ດຽງສາ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນໄດ້ເສຍ
ຊີວິດແລ້ວ ພຽງແຕ່ວັນເສົາແລ້ວເປັນຕົ້ນມາເທົ່ານັ້ນ.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ຣັດເຊຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ໃນພາກສ່ວນນີ້ ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າ
ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ການເຝິກແອບ ຕິດອາວຸດ ແລະປະຕິບັດງານກັບລັດຖະບານຊີເຣຍ” ແລະ
ກ່າວເພີ້ມວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມເລື່ອງດັ່ງກ່າວຢ່າງລະມັດລະວັງ. ມັນເປັນເລື່ອງທີ່
ສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ.”
ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍ ກົດດັນຊີເຣຍເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງ
ແລະຫລຸດຜ່ອນການສູ້ລົບ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນເຂດກູຕາຕາເວັນອອກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໃນທຸກໆ
ແຫ່ງ.
ຣັດເຊຍໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ໃຫ້ມີການຢຸດຍິງແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວເປັນເວລາ
ຫ້າຊົ່ວໂມງ ໃນແຕ່ລະວັນ ຢູ່ໃນເຂດກູຕາຕາເວັນອອກ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ພົນລະເຮືອນສາມາດຫລົບໜີຜ່ານເສັ້ນທາງມະ ນຸດສະທຳ.
ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດສວຍໃຊ້ການຢຸດຍິງດັ່ງກ່າວ ໃນແຕ່ລະວັນເທື່ອ ຍ້ອນບໍ່ເຊື່ອໃຈຣັດເຊຍ
ຫຼືຊີເຣຍ ແລະບໍ່ມີການສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າໄປ.
ທ່ານຢານ ອີເກີແລນດ໌ ຫົວໜ້າຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ໄດ້ຮ້ອງແຜນການຂອງຣັດເຊຍວ່າ “ເປັນແຜນທີ່ດີ” ແຕ່ “ບໍ່ພຽງພໍ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ ບໍ່ມີອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ
ໃດໆ ທີ່ຄິດວ່າ ຫ້າຊົ່ວໂມງເປັນທີ່ພຽງພໍ ສຳລັບພວກເຮົາ ເພື່ອຈະສາມາດຈັດສົ່ງ
ເຄື່ອງບັນເທົາທຸກ ເຂົ້າໃນເຂດກູຕາຕາເວັນອອກ ແລະຈັດຕັ້ງການຍົກ ຍ້າຍທາງດ້ານ
ການແພດຢ່າງເປັນລະບຽບອອກໄປຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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