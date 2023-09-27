ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ໂດຣນ 38 ລຳເພື່ອໂຈມຕີປະເທດເມື່ອຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ວ່າບາງລຳໄດ້ລອດຜ່ານລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ຢູເຄຣນ ແລະ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ທ່າເຮືອໃນພາກພື້ນ ໂອເດຊາ.
ທ່ານ ໂອເລ ຄີເປີ, ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ໂອເດຊາ, ໄດ້ກ່າວໃນ Telegram ວ່າການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງທ່າເຮືອໃນເຂດ ອີສເມລ, ເຊິ່ງແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດ ຢູເຄຣນ ໃນແມ່ນ້ຳ ດານູບ.
ທ່ານ ຄີເປີ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ສອງຄົນບາດເຈັບ ແລະ ລົດເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 30 ຄັນ.
ກອງທັບອາກາດຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳລາຍໂດຣນ ຊາເຮັດ ທີ່ຜະລິດໂດຍ ອີຣ່ານ 26 ຈາກ 38 ລຳທີ່ຖືກສົ່ງໄປໂດຍ ຣັດເຊຍ.
ໃນພາກພື້ນ ເຄີສັນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ເມື່ອຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄົນບາດເຈັບ.
ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ເຄີສ ຂອງ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງມີຊາຍແດນຕິດກັບ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ໂດຣນລຳນຶ່ງຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດໃສ່ສະຖານີໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍບ້ານບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້.
ທ່ານ ໂຣມັນ ສຕາໂຣວອຍ ໄດ້ກ່າວໃນ Telegram ວ່າບໍ່ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການໂຈມຕີນັ້ນ.