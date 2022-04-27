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ວັນພຸດ, 27 ເມສາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຣັດເຊຍ ຢຸດສະໜອງອາຍແກັສ ໃຫ້ແກ່ໂປແລນ ແລະບຸລກາເຣຍ

ປ້າຍ​ຊື່​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Gazprom ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຕິດ​ຢູ່​ສູນ​ກາງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃນ​ນະ​ຄອນ Saint Petersburg ຂອງຣັດເຊຍໄດ້ຢຸດສະໜອງອາຍແກັສ ໃຫ້ແກ່ໂປແລນ ແລະບຸລກາເຣຍ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນບາດກ້າວຫລ້າສຸດ ຂອງການຕໍ່ສູ້ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ຕິດພັນກັບການບຸກລຸກ ຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ. 

ບໍລິສັດແກ​ສ​ປ​ຣອມ (Gazprom) ຂອງຣັດເຊຍໄດ້ຢຸດສະໜອງອາຍແກັສ ໃຫ້ ແກ່ໂປແລນ ແລະບຸລກາ​ເຣຍ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນບາດກ້າວຫລ້າສຸດ ຂອງ ການຕໍ່ສູ້ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ຕິດພັນກັບການບຸກລຸກ ຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າ​ໄປໃນຢູ ເຄຣນ.

ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ຢູ​ໂຣບ, ຊຶ່ງຫຼາຍ​ປະ​ເທດໃນ​ນັ້ນແມ່ນ​ເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໄສ​ຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ການ​ສະ​ໜອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ໃຫ້ ຈ່າຍ​ຄ່າ​ອາຍ​ແກັສ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ເປັນ​ເງິນ​ຣູ​ໂບ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ.

ບໍ​ລິ​ສັດແກ​ສ​ປ​ຣອມ (Gazprom) ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້​ວ່າ ໂປ​ແລນ​ແລະ​ບຸ​ລ​ກາ​ເຣຍ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ແລະ​ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ​ການ​ສະໜອງ​ອາຍ​ແກັສ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ໂຈະໄວ້.

ບັນ​ດາເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໂປ​ແລນ ແລະ​ບຸ​ລ​ກາ​ເຣຍກ່າວ​ວ່າ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ແກ​ສ​ປ​ຣອມ (Gazprom) ເປັນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ສັນ​ຍາ.

ສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູ​ໂຣບຈໍານວນນຶ່ງໄດ້ຫັນປ່ຽນໄປຫາ​ການຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ລົບລ້າງການເພິ່ງພາອາໄສພະລັງງານຂອງຣັດເຊຍ, ລວມທັງການສະແຫວງຫາ ແຫຼ່ງອື່ນ ແລະການຊຸກຍູ້ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດອີກແບບ​ນຶ່ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ສະຫະ ລັດ, ທ່ານເມ​ຣິກ ກາ​ແລ​ນ (Merrick Garland) ກ່າວຕໍ່ລັດຖະສະພາໃນວັນ ອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານສະໜັບສະໜຸນນິ​ຕິ​ກຳ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຍຶດຊັບສິນ ຂອງຣັດເຊຍ ເພື່ອ​ເອົາ “ໄປ​ໃຫ້ຢູເຄຣນໂດຍກົງເລີຍ.”

ສະຫະລັດ​ແລະປະ​ເທດ​ພັນທະ​ມິດຂອງ​ຕົນ​ໄດ້​ໃຫ້​ສັນຍານ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າກຳ​ລັງ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ ​ແລະແຂງ​ຂັນ​ເພື່ອ​ສະໜັບສະໜູນ​ກຳລັງ​ທະ​ຫານຢູ​ເຄ​ຣນ ​ແລະ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຕໍ່​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ.

ທາງ​ດ້ານສະຫະລັດນັ້ນ ໃນ "ຊຸມອາທິດທຳ​ອິດ ທີ່ມີ​ຄວາມຕ້ອງການ" ໃນການ​ເຄື່ອນຍ້າຍອຸປະກອນການທະຫານ ແລະ​ອາ​ວຸດໄປ​ໃຫ້ຢູເຄຣນ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ​ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄະນະກໍາມະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະ​ພາ​ສູງ, ແຕ່ວ່າ​ດຽວນີ້ ມັນມັກຈະສົ່ງອາວຸດຍຸດ ໂທປະກອນໃຫມ່ໄປໃຫ້ຢູ​ເຄ​ຣນໄດ້ພາຍໃນສາມມື້.

ທ່ານບ​ລິງ​ເຄັນກ່າວ​ວ່າ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ທ່ານ​ ແລະ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດລອຍ ອອ​ສ​ຕິນ ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະທານາທິບໍດີ​ຢູ​ເຄຣນ, ທ່ານ​ໂວ​ໂລ​ດິ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ໌​ກີ ທີ່​ນະຄອນຫລວງ​ກີ​ຢິບ ​ໃນ​ທ້າຍ​ອາທິດ​ແລ້ວນີ້ ທັງສອງ​ປະ​ເທດ "ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳ​ກັນ​ ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ​ ເຂົາ​ເຈົ້າຕ້ອງການ​ແລະ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຄິດ​ວ່າ ​ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ສະໜອງ​ໄດ້."

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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