ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ໃນວັນທີ 18 ມີນາ ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ນຳມາ
ຊຶ່ງຄວາມແປກໃຈບາງຢ່າງໃຫ້ແກ່ຊາວຣັດເຊຍ ແລະຊາວຕາເວັນຕົກ ເຊັ່ນກັນ.
ປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຈະຍັງຄົງຢູ່ ໃນຕຳແໜ່ງຕໍ່ໄປອີກຕື່ມ 6 ປີ. ແຕ່ໃນ
ຂະນະທີ່ວັງແຄຣມລິນ ຢືນຢັດວ່າ ການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນທ່ຽງທຳ ແລະໂປ່ງໃສ
ແລ້ວນັ້ນ, ກໍຍັງມີພວກນັກວິເຄາະຣັດເຊຍຊັ້ນນຳດ້ານການເມືອງຫຼາຍທ່ານ ພາກັນ
ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງອອກມາ ແລະຄາດຄະເນວ່າ ຈະເກີດວິກິດການຢູ່ໃນປະເທດ
ເປັນເນືອງນິດ ໃນປີ 2024 ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດເລື່ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານ.
ຄະແນນສຽງທັງໝົດແມ່ນເກັບກຳມາໄດ້ແລ້ວ ແລະປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ
ກໍແມ່ນຍັງຄົງຢູ່ໃນອຳນາດໃນຣັດເຊຍຢູ່ຄືເກົ່າ ທີ່ຈະນຳພາປະເທດຊາດ ໄປອີກຕື່ມ
6 ປີ. ໂຄສົກຂອງທ່ານປູຕິນ ທ່ານ ດິມິທຣີ ເພສຄອບ (Dmitry Peskov) ກ່າວວ່າ
ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນບົ່ງບອກໃນຕົວຂອງມັນເອງແລ້ວ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວເປັນພາສາ
ຣັດເຊຍວ່າ:“ການເລືອກຕັ້ງທີ່ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ມີນາ ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ແລ້ວວ່າ ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນໄດ້ສາມະຄີກັນດີ ແລະມັນບໍ່ແມ່ນການນຮວມຕົວ
ກັນ ຍ້ອນການໂຈມຕີຂອງຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ, ແຕ່ມັນເປັນຍ້ອນແຜນການຕ່າງໆທີ່ຈະພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດຕ່າງຫາກ ທີ່ ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ.”
ມີຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນໄປແບບນີ້. ຮວມຢູ່ໃນນັ້ນ ກໍແມ່ນມີພວກນັກລັດຖະສາດລັດເຊຍ
ທີ່ກ້າວໜ້າຫຼາຍທ່ານ ຊຶ່ງໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ມານັ່ງລົມກັບວີໂອເອ ພາກພາສາຣັດເຊຍ ຊຶ່ງໃນນັ້ນກໍມີ ທ່ານ ດິມິທຣີ ໂອແຣສກິນ (Dmitry Oreshkin) ຜູ້ນຶ່ງທີ່ກ່າວວ່າ “ທ່ານ
ປູຕິນໄດ້ຊະນະ ແລ້ວເລື່ອງຫຽັງ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ດີໃຈ? ການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ເປັນຄື
ກັນກັບການເລືອກຕັ້ງໃນສະໄໝໂຊຫວຽດ. ກ່ອນອື່ນໝົດກໍແມ່ນວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ອື່ນມາແທນ
ປູຕິນ.ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ ບັດເລືອກຕັ້ງໂຊຫວຽດ ແມ່ນມີແຕ່ພຽງຊື່ຜູ້ດຽວ. ອັນທີ 2 ມາກໍ
ແມ່ນວ່າ r;dພວກຜູ້ຄົນທີ່ມີສິດເລືອກຕັ້ງຈະຖືກນຳພາໄປຫາສະຖານທີປ່ອນບັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດສ່ຽງໄພໃນການເມືອງ. ພວກຫົວໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ
ບອກເຮັດເຂົາເຈົ້າກໍຈະເຮັດ.”
ນັກວິໄຈ ອີກທ່ານນຶ່ງ ຄືທ່ານນາງ ອີກັດເຕີຣີນາ ໂຊລມານ (Ekaterina Schulmann)
ເຊື່ອວ່າ ການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວນີ້ ອາດຈະບໍ່ທ່ຽງທຳ ກໍເປັນໄດ້.
ທ່ານນາງ ອີກັດເຕີຣີນາ ໂຊລມານ (Ekaterina Schulmann) ນັກລັດຖະສາດ ກ່າວເປັນພາສາຣັດເຊຍວ່າ “ຂ່າວຊ່າລືອັນນຶ່ງ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງກໍຄື ຖະແຫຼງການຂອງ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ໂຊຍກຸຍ (Sergey Shoigui)
ທີ່ວ່າ 99 ເປີເຊັນ ຂອງພວກທະຫານແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນໄດ້ລົງ
ປ່ອນບັດ ລວມທັງ 89 ເປີເຊັນ ຂອງພວກທີ່ສະໜັບສະ ໜຸນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາການສູງສຸດ
ຂອງຣັດເຊຍ ນັ້ນນຳ ຊຶ່ງນີ້ກໍແມ່ນເປັນບ້າເທົ່ານັ້ນແລ້ວ, ເພາະວ່າພວກພະນັກງານ
ທະຫານ ແມ່ນລົງຄະແນນສຽງ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ປ່ອນບັດບ່ອນດຽວກັນ ກັບຄົນອື່ນໆ
(ຍົກເວັ້ນປະຊາຄົມທະຫານແລະຄ້າຍທະຫານທັງຫຼາຍ.) ແລະມັນຈະບໍ່ເປັນໄປໄດ້
ເດັດຂາດ ທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ ແມ່ນຜູ້ໃດລົງຄະແນນສຽງເອົາໃຜ. ນັ້ນມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຖະແຫຼງ
ການສະບັບນີ້ ວ່າມີຄວາມສົງໄສຫຼືບໍ່ ກໍເປັນການປອມແປງ.”
ສຳລັບອະນາຄົດຂອງຣັດເຊຍແລ້ວ ໂອແຣສກິນ ແມ່ນເບິ່ງໄປໃນທາງລົບ. ທ່ານກ່າວວ່າ
ຣັດເຊຍ ສາມາດທີ່ຈະທີ່ຈະປ່ຽນແປງແດ່ເລັກນ້ອຍ ຖ້າຫາກຈະມີ ໃນຂະນະທີ່ປູຕິນ
ຍັງຈະສືບຕໍ່ນຳພາປະເທດຊາດໄປຢູ່ ໃນແບບສະບັບຂອງທ່ານທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ.
ມີຫຍັງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2024 ຕອນທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດທີ່ຈະລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີອີກຕື່ມແລ້ວ.
ແມ່ນໃຜຈະເປັນຜູ້ຈະມາແທນທ່ານປູຕິນຕໍ່ໄປ? ປູຕິນ ນັ້ນລະ. ພວກເຮົາ ກໍບໍ່ສາມາດ
ຢັ່ງຮູ້ເຖິງນ້ຳໜັກ ຄວາມອາດສາມາດ ທີ່ວ່າ ທ່ານຈະມາເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼືບໍ່
ກໍຜູ້ນຳຂອງປະເທດໃໝ່, ແຕ່ວ່າ ມັນຈະເປັນການຍາກ ທີ່ທ່ານຈະອອກໄປ ແລະແຕ່ລະປີ
ມັນກໍມີແຕ່ຈະຍາກຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.
ທ່ານໂອແຣສກິນ ກ່າວວ່າ ແມ່ນຜູ້ໃດກໍຕາມ ທີ່ຈະຂຶ້ນມາແທນທ່ານປູຕິນ ແມ່ນຈະຕ້ອງ
ໄດ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະເອົາໃຈພວກຫົວກະທິທັງຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຈົງຮັກພັກດີ
ຕໍ່ປູຕິນຢູ່.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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