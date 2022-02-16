ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຈະປິດລ້ອມຢູເຄຣນດ້ວຍທະຫານຫຼາຍກວ່າ 150,000 ຄົນ ໄດ້ຕິດຕາມມາ ດ້ວຍການປ່ຽນແປງໃນການປະຕິບັດງານເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ຮວມທັງການສັງເກດເຫັນວ່າ ມີການເພີ້ມການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອທີ່ແນໃສ່ປະຊາຊົນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງຂອງ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ.
ການໂຈມຕີເພື່ອສ້າງອິດທິພົນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບວັງເຄຣມລິນນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງໃໝ່. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບສະຫະລັດ ແລະກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ໄດ້ເຕືອນມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລ້ວ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມແບບຍືນຍົງ ຂອງຣັດເຊຍ ເພຶ່ອປູກຝັງຄວາມບາດໝາງ ດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ບິດເບືອນ ຢູ່ໃນຫຼາຍໆເລື້ອງ ນັບແຕ່ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໃນປີ 2020 ໄປຫາໄວ ຣັສໂຄໂຣນາ.
ແຕ່ວ່າໃນສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ໃນຂະນະທີ່ການສືບລັບ ຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າມາວ່າ ປະທານາທິ
ບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ອາດໃກ້ຈະເລີ້ມການບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ດ້ວຍນໍ້າສຽງແລະຄຳເວົ້າໃນການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອແນໃສ່ປະຊາຊົນສະຫະລັດ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນແລ້ວ.
ໄດ້ມີ “ການສົ່ງເສີມຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃນການທີ່ຈະຖິ້ມໂທດໃສ່ກ່ຽວກັບວິກິດການຢູເຄຣນ ແລະໂອກາດທີ່ຈະເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນຢູ່ໃນການຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍການກະທຳຂອງສະຫະລັດ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຈອນ ໂຄເຮັນ (John Cohen) ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮອງຫົວໜ້າສືບລັບແລະນັກວິເຄາະຢູ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ. “ໂດຍພະຍາຍາມທີ່ຈະຫັນປ່ຽນການຖືກຕ້ອງຕິຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງຣັດເຊຍ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງຢ້ານກົວວ່າ ການໃຊ້ສຳນວນໂວຫານຂອງຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບຢູເຄຣນ ເວລາປະສົມກັບຂໍ້ມູນທີ່ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນ ແລະແມ່ນກະທັງຍຸແຍ່ ໃຫ້ບາງສ່ວນຂອງສັງຄົມອາເມຣິກັນ ອາດເຮັດເປັນຮູບພາບຂອງການຂົ່ມຂູ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນ.
“ການເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງຣັດເຊຍແລະຢູເຄຣນແມ່ນມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດ ໃຫ້ເກີດສະພາບການຂົ່ມຂູ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນີ້ ໂດຍສະເພາະ ພົວພັນກັບການໂຄສະນາບິດເບືອນຂໍ້ມູນໂດຍຣັດເຊຍ ແລະມາດຕະການເທັກນິກທີ່ໃຊ້ຢູ່” ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໂຄເຮັນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ
ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ ທາງອອນລາຍ
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ໃນຕອນ ຕົ້ນເດືອນນີ້ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການແນະນຳ ບອກເຖິງລະບົບເຕືອນໄພການກໍ່ການຮ້າຍແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມເພີ້ມຂຶ້ນ ທຳນາຍບໍ່ໄດ້ ແລະ ສະພາບການຂົ່ມຂູ່ທີ່ສະຫລັບຊັບຊ້ອນ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສະຫະລັດຕ້ອງຢູ່ໃນພາວະຕຽມພ້ອມຂຶ້ນສູງ ເພື່ອໃຫ້ລະວັງຕໍຍ່ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ.
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