ກະຊວງຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວຫາຫ້ອງການສັນຕິບານກາງສະຫະລັດ (FBI) ວ່າວາງແຜນກວດຄົ້ນສະຖານກົງສຸນຂອງຕົນຢູ່ນະຄອນ San Francisco ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ຫລັງຈາກໄດ້ສັ່ງປິດໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ.
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ Maria Zakharova ກ່າວວ່າ ການກວດ
ຄົ້ນທີ່ສະຫະລັດຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນຈະ “ສ້າງໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມປອດໄພແກ່
ຄົນສັນຊາດຣັດເຊຍ,”
ທ່ານນາງ Zakharova ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ການບໍລິການພິເສດອາເມຣິກັນ ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດການກວດຄົ້ນສະຖານກົງສຸນຢູ່ໃນນະຄອນ San Francisco ໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ ຮວມທັງບ້ານພັກຂອງພວກພະນັກງານ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຕຶກດັ່ງກ່າວ ແລະຜຸ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນທາງດ້ານການທູດອີດດ້ວຍ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນອົງການຂ່າວ AP ໄດ້ລາຍງານວ່າ ພວກດັບເພີງໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ໄປຫາສະຖານທີ່ກົງສຸນ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປທາງໃນ ຫລັງຈາກຄວັນໄຟສີດຳໄດ້ເຫັນເປັນແປວອອກມາຈາກທໍ່ຄວັນ. ພວກດັບເພີງໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ໄຟໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໃຫ້ໄໝ້ແຕ່ຢູ່ເຕົາໄຟບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງໃນຕຶກດັ່ງກ່າວ.
ໂຄສົກຍິງຂອງໜ່ວຍດັບເພີງຂອງນະຄອນ San Francisco ທ່ານນາງ Mindy Talmadge ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ຊາບວ່າແມ່ນຄົນໃດທີ່ຢູ່ໃນຕຶກຈູດເຜົາຫຍັງຢູ່ໃນວັນທີ່ອາກາດຢູ່ຂ້າງນອກມີອຸນຫະພູມປະມານ 35 ອົງສາແຊນຊຽສ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ສະຫະລັດ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຣັດເຊຍປິດກົງສຸນຢູ່ນະຄອນ San Francisco ແລະອີກສອງແຫ່ງພາຍໃນທ້າຍສັບປະດານີ້. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ມົສກູທີ່ບອກໃຫ້ວໍຊິງຕັນຫລຸດຈຳນວນພະນັກງານການທູດຢູ່ໃນມົສກູ.
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