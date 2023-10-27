ກອງທັບ ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຫານຊີວິດທະຫານຈຳນວນຫຼາຍຜູ້ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ, ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ໃນສິ່ງທີ່ເຊື່ອວ່າ ຈະເປັນຜົນສະທ້ອນຈາກຂວັນກຳລັງໃຈທີ່ຕ່ຳໃນໝູ່ທະຫານ ຣັດເຊຍ.
ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນວ່າ ກອງທັບ ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຫານຊີວິດທະຫານຜູ້ທີ່ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ.”
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຍັງມີຂໍ້ມູນທີ່ວ່າ ພວກຜູ້ບັນຊາການ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະປະຫານໜ່ວຍທະຫານທັງໝົດ ຖ້າເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະໜີຈາກການຖືກຍິງດ້ວຍປືນໃຫຍ່ຂອງ ຢູເຄຣນ.” ທ່ານ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວຕື່ມ, ໂດຍເອີ້ນການກະທຳນັ້ນວ່າ “ປ່າເຖື່ອນ.”
ສະຖານທູດຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕອບອີເມລ ເພື່ອຂໍຄຳເຫັນຂອງວີໂອເອ ໃນທັນທີ.
ທະຫານ ຣັດເຊຍ ທີ່ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຈຳນວນນຶ່ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງ ອັບດິບກາ ແມ່ນຍ້ອນຄຳສັ່ງຂອງພວກຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ, ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວ.
ກອງທະຫານ ຢູເຄຣນ ແລະ ຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳການຕໍ່ສູ້ກັນເພື່ອເມືອງ ອັບດິບກາ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງແນວໜ້າໃນພາກພື້ນໂດເນັດສ໌ ນັບຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນຕຸລາເປັນຕົ້ນມາ. ເມືອງດັ່ງກ່າວແທ້ຈິງແລ້ວຖືກທຳລາຍເຫຼືອແຕ່ຊາກຫັກພັງ ຍ້ອນການຖິ້ມລະເບີດໃສ່ຂອງ ຣັດເຊຍ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກອງທັບ ຢູເຄຣນ.