ຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ເວທີສື່ສັງຄົມທີ່ສຳຄັນທຸກໆຢ່າງ ເພື່ອເປັນເປົ້າໝາຍແນໃສ່ບັນດາຜູ້
ປ່ອນບັດດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຖືກເລືອກເປັນປະ
ທານາທິບໍດີ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວໃໝ່ ທີ່ໄດ້ກະກຽມໃຫ້ແກ່ສະພາສູງສະຫະລັດ
ແລະທີ່ໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ໄດ້ຮູ້ເຫັນ.
ລາຍງານນັ້ນກ່າວວ່າ ຊາວຣັດເຊຍເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ກຸ່ມນຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ອົງການຄົ້ນ
ຄວ້າອິນເຕີແນັດ (IRA) ໄດ້ເລີ້ມທົດລອງກັບສື່ສັງຄົມເພື່ອແຊກແຊງເຂົ້າໃນການ
ເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2009 ແລະໄດ້ຂະຫຍາຍການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ ຕໍ່ມາໃສ່ການ
ເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດໃນປີ 2013 ໂດຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີ.
ມັນໄດ້ເພີ້ມຄວາມນິຍົມອື່ນໆເຂົ້າໃນໜ້າສື່ສັງຄົມເພື່ອເປັນໂຄສະນາຂອງຕົນ ຮວມ
ທັງຢູທູບ ເຟສບຸກ ແລະອິນສເຕີກຣາມນຳ.
ສຳລັບການໂຄສະນາຫາສຽງປະທານາທິບໍດີປີ 2016 ນັ້ນ ລາຍງານກ່າວວ່າ ຣັດ
ເຊຍໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຸຍົງບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງອະນຸລັກນິຍົມ ເພື່ອສະໜັບ
ສະໜູນທ່ານທຣຳ ໂດຍການເນັ້ນໜັກບັນຫາດັ່ງກ່າວເຊັນວ່າສິດທິໃນການຖືປືນ
ແລະຄົນເຂົ້າເມືອງ.
ໃນເວລາດຽວກັນ ພວກນັກສືບຣັດເຊຍກໍໄດ້ສົ່ງສານປ່ອນບັດມືດ ແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆ
ທີ່ແນໃສ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນແກ່ເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງ
ຮວມທັງໃຫ້ຂໍ້ມູນຜິດໆກ່ຽວກັບການປ່ອນບັດ.
ສ່ວນບັນດາກຸ່ມອື່ນໆ ເຊັ່ນວ່າກຸ່ມເສລີ ພວກແມ່ຍິງ ຊາວມຸສລິມ ຊາວລາຕິນ ແລະ
ທະຫານຜ່ານເສິກ ກໍຍັງຕົກເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັບສານອື່ນໆ ທີ່ປາກົດວ່າເປັນ
ທີ່ດືງດູດແກ່ການເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼືພະຍາຍາມທີ່ຈະຊັກຊວນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້
ປ່ອນບັດ.
ລາຍງານກ່າວວ່າ ອີງຕາມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ແລ້ວແມ່ນວ່າ “ອັນເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວກໍຄື
ສານທັງໝົດເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແມ່ນເພື່ອຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພັກຣີພັບ
ບລິກັນ ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ອທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
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