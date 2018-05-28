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ຣັດເຊຍ ລົບລ້າງການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ບາງຕົວເມືອງ ໃຫຍ່

ທ່ານ​ແອຟກີ​ນີ ຣອຍສ​ແມນ (Yevgeny Roizman) ​ເຈົ້າ​ເມືອງທີ່​ມີ​​ແນວ​ຄິດ​ເອກະລາດ​ຂອງເມືອງອີ​ກາ​ເທີຣິນບຸກ​ (Yekaterinburg) ປ່ອນບັດໃນການເລືອກຕັ້ງເອົາເຈົ້າແຂວງ ຢູ່ ເມືອງອີ​ກາ​ເທີຣິນບຸກ ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2013

ປະຊາທິປະ​ໄຕ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້ດິ່ງ​ລົງ​ເຖິງ​ຈຸດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ອາທິດ​ນີ້ ​ເມື່ອທ່ານ
​ແອຟກີ​ນີ ຣອຍສ​ແມນ (Evgeny Roizman) ​ເຈົ້າ​ເມືອງທີ່​ມີແນວ​ຄິດ​ເອກະລາດ​ຂອງ
ເມືອງອີ​ກາ​ເທີຣິນບຸກ​ (Yekaterinburg), ຊຶ່ງ​ເປັນເມືອງ​ໃຫຍ່ອັນ​ດັບ 4 ຂອງຣັດ​ເຊຍ
​ໄດ້​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕໍາ​ແໜ່ງ​ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ.

ຄວາມ​ບໍ່ພໍ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານເຈົ້າ​ເມືອງເປັນ​ທີ່ໜ້າ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢູ່: ທ່ານ​ຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ລົບ​ລ້າງ
​ການ​ເລືອ​ກຕັ້ງສໍາລັບ​ຕໍາ​ແໜ່ງທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງເອົາ ​ແລະ​ໄດ້ຮັບ​ໄຊຊະນະ
​ໃນ​ນາມ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ລົງ​ສະໝັກທີ່​ຄັດຄ້ານ​ລັດຖະບານໃນ​ການແຂ່ງຂັນ​ກັບ​ທຸກ​ຜູ້ທຸກ​ຄົນ
​ທີ່​ເຂົ້າສະໝັກ ເມື່ອ​ປີ 2013.

​ໃນ​ຕອນ​ປະກາດ​ການ​ລາ​ອອກ​ຂອງ​ທ່ານ​ນັ້ນ ທ່ານ ຣອຍສ​ແມນ (Roizman) ​ເວົ້າວ່າ
"​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກຕັ້ງ​ໂດຍ​ຊາວ​ເມືອງ​ນີ້ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຈະ​ປົກ​ປ້ອງ
​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ຄົນ​ໃນ​ເມືອງ​ນີ້.” "ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າຮ່ວມ​ໃນ​ເລື້ອງນີ້ບໍ່ວ່າ​ຈະ​ຢູ່​
ໃນ​ສະພາບ​ການ​ໃດໆກໍ​ຕາມ."

ພວກ​ນັກ​ວິຈານ​ເວົ້າວ່າ ​ໂດຍ​ການ​ເຮັດ​ເຊັ່ນນັ້ນ ເມືອງອີ​ກາ​ເທີຣິນບຸກ​ (Yekaterinburg) ຈຶ່ງເປັນ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ພວກຕົວ​ເມືອງຕ່າງໆ ທີ່​ມີ​ຈໍານວນນັບ​ມື້ ນັບ​ເພີ້ມຂຶ້ນ ​ໂດຍທີ່ຖືກ​ລັດຖະບານ​ແຄຣມລິນເອົາ​ຄົນ​ທີ່ຕົນ​ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະຮັບຮອງມາສັບ​ປ່ຽນ​ແທນຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ກົງມາ​ກໍາ​ຕໍາ​ແໜ່ງຕ່າງໆ --ຊຶ່ງ​ໄດ້​ປັດ​ເຂ່ຍ​ໂອກາດ​ທີ່​ຊາວຣັດ​ເຊຍ​ຈະສາມາດ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ຊີວິດ​ການ​ເມືອງ ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນຮາກ​ຖານ​ທີ່ຖືກ​ຈໍາກັດ​ຮັດ​ແຄບ​ຢູ່​ແລ້ວ​ນັ້ນ ເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.

ຢູ່ໃນເມືອງອີ​ກາ​ເທີຣິນບຸກ​ (Yekaterinburg) ນັ້ນ ການຕັດສິນ​ໃຈ​ລົບ​ລ້າງການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ກົງ​ ແມ່ນ​ມີ​ຄົນສະໜັບສະໜຸນຫລັກ​ ຢູ່​ໃນກຸ່ມ​ຂອງທ່ານ ອິຟກີ​ນີ ຄີວວັດ​ເຊບ (Yevgeny Kuivashev) ​ເຈົ້າ​ແຂວງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບການ​ໜຸນຫລັງຈາກ​ແຄຣ​ມລິນ​ຢູ່ໃນຂົງ​ເຂດດັ່ງກ່າວ. ພວກ​ເຈົ້າ​ເມືອງ​ໃນ​ອະນາຄົດ ບັດ​ນີ້ຈະ ຖືກ​ຄັດເລືອກ​ເອົາ​ໂດຍ​ພວກ​ສະ
ມາຊິກ​ສະພາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ທ່ານ ຄີວວັດ​ເຊບ (Kuivashev) ກ່າວ​ຊໍ້າ​ແລ້ວ ຊໍ້າ​ອີກ​ວ່າ​ ຈະ​ເປັນ​ການ​ປະຢັດ​ເງິນ​ຂອງ​ເມືອງ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ປົກຄອງມີ​ລັກສະນະ​ກະທັດ​ຮັດ.

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