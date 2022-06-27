ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນຈັນ, 27 ມິຖຸນາ 2022
ໂລກ

ຣັດ​ເຊຍ ກຳ​ລັງ​ຫຍັບ​ເຂົ້າ​ໃກ້ ການ​ຄ້າງ​ຊຳ​ລະ​ໜີ້​ສິນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ນັກ​ດັບ​ໄຟ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ຈຸດ​ເກີດ​ເຫດ​​ລະ​ເບີດ​ແຕກ​ໃນຕຶກ​ທີ່​ພັກ​ອາ​ໄສ, ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກີ​ຢິບ, ຢູ​ເຄ​ຣນ. 26 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2022.

ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຫຍັບ​ໃກ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຄ້າງ​ຊຳ​ລະ​ໜີ້​ສິນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນຮອບ​ນຶ່ງ​ສັດ​ຕະ​ວັດ​.

ການ​ຈ່າຍດອກ​ເບ້ຍ​ລວມ 100 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ໃນ​ຂໍ້​ຜູກ​ມັດ​ສອງ​ອັນ​ ​ດັ້ງ​ເດີມ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ມີ​ກຳ​ນົດໃສ່​ວັນ​ທີ 27 ພຶດ​ສະ​ພາ, ແຕ່​ມີ​ໄລ​ຍະ​ປອດ​ໜີ້ 30 ວັນ.

ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ການຈ່າຍເງິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍ້ອນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຫ້າມ​ຕ່າງໆ​ຕໍ່​ກິດ​ຈະ​ການ​ດ້ານ​ເງິນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ ​ທີ່​ຖືກ​ກຳ​ນົດ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ບຸກ​ລຸກ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ກອງ​ກຳ​ລັງ ຣັດ​ເຊຍ​ ໄດ້​ເປີດ​ການ​ໂຈມ​ຕີດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຄັ້ງ​ໃໝ່​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ໃສ່​ສອງ​ເມືອງ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ​ ຄື​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກີ​ຢິບ ແລະ ຄາ​ກີບ.

ເຈົ້າ​ຄອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກີ​ຢິບ ທ່ານ ວິ​ຕາ​ລີ ຄ​ລິ​ຈ​ໂກ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ຕຶກ​ອາ​ພາດ​ເມັ້ນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສອງ​ແຫ່ງ​ໃນ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ, ເຮັດ​ໃຫ້​ຢ່າ​ງ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ, ແລະ 4 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ໃຊ້​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ນຳ​ວິ​ຖີ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ໂຈມ​ຕີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຕ່າ​ງໆ​ໃນ​ທົ່ວ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ. ສຽງ​ສັນ​ຍານ​ເຕືອນ​ໄພ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ ແມ່ນ​ໄດ້​ດັງ​ຂຶ້ນ​ໃນຫຼາຍ​ຕົວ​ເມືອງ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ນະ​ຄອນ

ຫຼວງ ກີ​ຢິບ ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ປາ​ກົດ​ຕົວ​ຢູ່​ພິ​ທີ​ເປີດກອງ​ປະ​ຊຸມ G7 ກັບ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຢ​ຍ​ຣະ​ມັນ ທ່ານ ໂອ​ລາ​ຟ ໂຊ​ລ​ສ໌ ນັ້ນ “ແມ່ນ​ຄວາມ​ປ່າ​ເຖື່ອນ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ການ​ບຸກ​ລຸກ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ແມ່ນ​ຈຸດ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ນັ້ນ. ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ແມ່ນ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້.

ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ປະ​ເທດກຸ່ມ G7 ອື່ນໆ​ຈະ​ຫ້າມ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຄຳ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ຕໍ່ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ທີ່​ຕອນນີ້​ແມ່ນ​ເດືອນ​ທີ 5 ແລ້ວ.

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ກຸ່ມ G7 ຄື ກາ​ນາ​ດາ, ຝ​ຣັ່ງ, ເຢຍ​ຣະ​ມັນ, ອິ​ຕາ​ລີ, ຍີ່​ປຸ່ນ, ສະ​ຫະ​ຣາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ອັງ​ກິດ ແລະ ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີກັນ ​ຕໍ່​ຕ້ານ ຣັດ​ເຊຍ, ເຖິງ​ແມ່ນວ່າ ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສູນ​ເສຍ​ຂອງ​ສົງ​ຄາມ ​ຕໍ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ກໍ່​ຕາມ, ລວມ​ທັງໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ, ເຊິ່​ງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ລາ​ຄາ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ ​ທີ່​ສູງ​ໃນ​ຮອບ 4 ທົດ​ສະ​ວັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG